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رغد صدام حسين تنفي توجيه تحية لأنصار الصدر

نفت ابنة رئيس النظام العراقي السابق، رغد صدام حسين، يوم الأحد، توجيه تحية لأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عقب اقتحامهم البرلمان وبدء اعتصام مفتوح ضد ترشيح قيادة الإطار التنسيقي أي شخصية لمنصب رئيس للوزراء.

وقالت رغد صدام، في تغريدة لها على “تويتر”: “كلام نسب لي وغير صحيح”، مذيلة تغريدتها بصورة من الكلام الذي نشر على لسانها جاء فيه: “أحيي الجمهور العراقي العربي الأصيل المتمثل بالتيار الصدري للحيلولة من انتخاب مرشح الإطار الإيراني، استمروا على نهج المرجع الصدر الذي كان صديقا لأبي الشهيد صدام، واليوم ابنه على خطاه رافضا الوصاية الإيرانية والتبعية.. عاش العراق.. وكلا للصفوية”.

يشار إلى أن رغد صدام حسين، كانت قد نفت في الـ29 من تموز/يوليو الجاري، كلاما نسب إليها أيضاً تشكر فيه مقتدى الصدر.

واقتحمت أعداد كبيرة من مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت، مبنى البرلمان العراقي، في ثاني اقتحام خلال يومين، واعلنوا اعتصاما مفتوحا حتى طرد من وصفوهم بـ” الفاسدين”.

وفي تصعيد جديد، أعلن المعتصمون، اليوم، تشكيل لجنة تنسيقية والتي أصدرت بيانها الأول، وأعلنت التصويت للصدر حاكما للعراق.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم، “تحرير” المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما دعا العراقيين إلى “ثورة إصلاح” وتغيير النظام السياسي في العراق.

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