شباب الحسين والوحدات والعودة اقرب الفرق للمربع الذهبي في (طائرة الممتاز)

تم نشره في الأحد 31 تموز / يوليو 2022.

غازي القصاص

أصبحت فرق: شباب الحسين والعودة والوحدات اقرب الفرق لبلوغ المربع الذهبي لدوري الكرة الطائرة لاندية الدرجة الممتازة لموسم 2022، وفقاً لنتائج مبارياتها في الجولات الاربع التي اقيمت ضمن المرحلة الاولى التي تجري بطريقة نصف الدوري، وتشارك فيها سبعة فرق بعد اعتذار وادي موسى وصيف بطل دوري موسم 2021 عن عدم المشاركة.

شباب الحسين بطل دوري الموسم الماضي فاز في مبارياته الاربع على كل من: الوحدات 3-2، والتعاون 3-2، وديرعلا 3-1، والبقعة 3-0، ليجمع (10) نقاط، بعد ان فقد نقطة امام الوحدات ومثلها امام التعاون لفوزه على كل منهما 3-2، بدلاً من 3-0 او 3-1، كي يُمنح عندها النقاط الثلاث للمباراة.

وكانت افضل عروضه في مبارياته الاربعة امام الوحدات، لتسلح لاعبوه بمعنويات عالية واصرارهم على الفوز كي يردوا اعتبارهم من خسارتهم امام الوحدات 0-3 في لقاء كأس السوبر، ونهائي كأس الأردن. وضمت تشكيلة فريق شباب الحسين: موزع الكرات ياسر مجاهد، الضاربين البرازيلي ايقور جوليين وخالد ابو مشرف ومحمود النقيب (حسن ابو مشرف) وعبدالرحمن غانم واياد ماضي (احمد العمري)، والمدافع الحر محمد ابو كويك.

فريق العودة ثالث دوري الموسم الماضي خاض ثلاث مباريات، فاز في جميعها على كل من: ديرعلا 3-2، الكرمل 3-1، والبقعة 3-2، ليصبح رصيده (8) نقاط، بعد ان فقد نقطة واحدة امام البقعة في مستهل مشواره، وكان افضل عروضه امام ديرعلا.

وتضم تشكيلة فريق العودة: موزع الكرات ابراهيم الرفاعي، الضاربين الرواندي كفالو، يحيى شحادة وعبدالله سنان وزياد زبدية واسامه خريس، والمدافع الحر فادي خريس. الوحدات خامس دوري الموسم الماضي والمتوج بكأسي الاردن والسوبر للموسم الحالي، خاض ثلاث مباريات فاز في اثنتين على الكرمل 3-0، وديرعلا بنفس النتيجة، وخسر امام شباب الحسين 2-3، وجمع (7) نقاط بعد ان فقد نقطتين امام شباب الحسين، وكانت افضل عروضه امام الكرمل.

ويلعب الفريق بتشكيلة ثابتة تضم: موزع الكرات يعقوب القهوجي، الضاربين الكوبي زيكورا كايرو ومحمد القطامي واحمد العوامله وسائد الحسن (ميكائيل ابو السخن) ومحمد جمال، المدافع الحر خالد شباب.

التعاون العائد الى الدرجة الممتازة هذا الموسم خاض ثلاث مباريات، فاز على البقعة 3-0، وخسر امام شباب الحسين 2-3 وامام الكرمل بنفس النتيجة، وكانت افضل مبارياته امام شباب الحسين.

وتضم تشكيلته: موزع الكرات عمر صقر، الضاربين البرازيلي لويس سواريز ومحمد دقماق وامين السطري وحمزه النمرات ومحمود عبد العزيز، والمدافع الحر يوسف مقدادي.

البقعة سادس دوري الموسم الماضي لعب اربع مباريات، فاز على الكرمل 3-2، وخسر امام الوحدات 0-3، والتعاون 0-3، والعودة 2-3، ليجمع (3) نقاط، وتضم تشكيلته: موزع الكرات نعمان غيث: الضاربين اليمني جمال مفتاح واحمد الشخريتي وعلي مطلق واحمد النجار وعلي سيف، والمدافع الحر عفيف سيف.

الكرمل رابع دوري الموسم الماضي، خاض اربع مباريات، فاز على التعاون 3-2، وخسر امام البقعة 2-3، وامام العودة 1-3، وامام الوحدات 0-3، ليجمع (3) نقاط، وكانت افضل مبارياته امام التعاون، وتضم تشكيلته: موزع الكرات عبدالله دلهوم، الضاربين: عباده فخري ومحمد بخيت ومحمد صالح صهيب البلاونه وخالد هلال، والمدافع الحر محمد نور.

ديرعلا العائد الى الدرجة الممتازة هذا الموسم, خسر في المباريات الثلاث التي خاضها وكانت امام: الوحدات 0-3 وشباب الحسين 1-3 والعودة 0-3، ورصيده خاوٍ من النقاط، وتضم تشكيلته: موزع الكرات محمد دلهوم، الضاربين العراقي حسين نمير واسلام دراغمه ومحمد الشخريتي ووائل رداد وعبدالله سعيفان، والمدافع الحر احمد صقر.