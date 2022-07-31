شكرا لمعالي وزير الكهرباء الأستاذ عادل كريم ومدير الإعلام أحمد العبادي

حامد شهاب

شكرا لمعالي وزير الكهرباء الأستاذ عادل كريم وكادر الوزارة المتقدم هذه المستويات المتقدمة التي وصل اليها تزويد ساعات التجهيز الكهربائي في محافظة بغداد ، والزيادة القياسية الكبرى التي حققتها الوزارة خلال تولى الوزير عادل كريم مهام عمله وهو أكثر إنجاز لحكومة الكاظمي حققته هذا العام ، حيث بلغت مستويات الإنتاج الان (22680) ميغا واط، وهو رقم قياسي لم يحدث ربما منذ أكثر من 15 عاما أو يزيد، في صيف لاهب يعد من أكثر سنوات العراق حرا ولهيبا وقيضا يصل مراتب (جمرة القيض) كما يقال!!

لقد شعر مواطنو بغداد وربما محافظات أخرى بالفرح والارتياح ، وهم يرون بيوتهم وقد إزدانت بالكهرباء الوطنية لساعات طوال في الليل والنهار، وهو علامة نصر وانجاز كبير ، نأمل أن يدوم ، كونها أول مؤشر على علامات نجاح وزير الكهرباء في مهمته الكبرى هذه!!

كما لايسعنا إلا أن نتوجه بالشكر لمدير إعلام وزارة الكهرباء الزميل أحمد موسى العبادي ، الذي بشرنا أكثر من مرة بأنهم سيقدمون ساعات تجهيز كبيرة في الأيام المقبلة، بالرغم من شكوى الوزارة من قلة الدعم، ومن عدم تعاون جهات أخرى معها لتأمين الوقود او الغاز السائل ، من أجل إدامة عجلة ساعات التجهيز المستمر للعراقيين في هذا الصيف القائض، حيث نرى (العبادي) متوجدا بكثرة في القنوات الفضائية ووسائل الاعلام، يشرح بالتفصيل خطوات الوزارة ، ويطلب الإبلاغ عن أي خلل في عمل الوزارة إن وجد ليمكن تجاوزه ، ويرد كل (إتهام) تتعرض له الوزارة بالحجج والدلائل الوافية، كما يعد أكثر خبير وملم إعلامي وفني بتفاصيل كبيرة وصغيرة بجزئيات مهام الكهرباء والجهات الفنية المسؤولة ضمن الوزارة التي تقدم خدماتها للمواطنين !!

كما نتوجه بالشكر الى جهات صيانة الكهرباء وبخاصة صيانة منطقة الميكانيك بالدورة التي يبذل مديرها (عمر عبد الستار) والملاحظ الفني ( مهند محمود العبيدي ) ومنتسبي الورشة الذين أرسلنا لمدير الإعلام (الأستاذ احمد العبادي) قبل ايام، ما كتبناه عنهم بتاريخ 13 و14 تموز 2022 وما قبلها بأشهر مقالاتنا التي كتبناها عنهم، بعنوان : (معالي وزير الكهرباء طلب تكريم منتسبي صيانة الميكانيك) والذي نشر بأكثر من موقع خبري ووسيلة إعلام ، ومقالاتي السابقة الأخرى التي تشيد بعمل وزارة الكهرباء ومنتسبيها .. ولا ندري هل إهتم بها السيد العبادي ، وأوصلها للسيد الوزير بشأن ما يبذله (منتسبو صيانة الميكانيك ومدرائهم) من جهود جبارة بتصليح أعطال محولات المنطقة حال حدوثها ، في هذا الصيف اللاهب ، حيث تكثر العطلات التي تكاد تكون يومية في أغلب المناطق ، لقدم منظومات شبكات الكهرباء وكثرة أعطالها ، وهم أي منتسبو الصيانة يلبون طلبات النداءات بسرع فائقة ناتت إرتياح وثناء مواطني منطقة الدورة (الميكانيك) وبخاصة محلة 836 والمحلات الأخرى المجاورة ضمن منطقة الدورة المترامية الأطراف!!

نكرر شكرنا لمعالي وزير الكهرباء الإستاذ عادل كريم..ولمدير إعلامه أحمد العبادي، وكادر الوزارة المتقدم ..مع الأمنيات بالتوفيق الدائم..وتسجيل نجاحات أخرى في مسار الإنجاز اللاحقة بعونه تعالى.. والله ولي التوفيق ..

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