كوردستان.. تيسير أكثر من 50 ألف معاملة في إدارات الجوازات والجنسية خلال أسبوع

اعلنت حكومة اقليم كوردستان انه خلال الأسبوع ، من 22 تموز 2022 إلى 28 تموز 2022، تم تيسير معاملات آلاف المواطنين في جميع إدارات الجنسية والشؤون المدنية وإدارات جوازات السفر في جميع مدن وبلدات كردستان.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان في بيان ان “خلال اسبوع واحد تم إصدار 19 ألف و 966 بطاقة وطنية لأول مرة في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وإدارة گرميان”.

واضاف البيان؛ أنه “تم تيسير 16 ألف و 586 معاملة في دوائر الجوازات في مدن وبلدات حكومة إقليم كردستان، وتم إصدار 5 آلاف 881 جواز سفر جديد للمواطنين ، وتم تيسير 10 آلاف 243 معاملة تجديد لجوازات السفر”.

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