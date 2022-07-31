ماذا يريدون السياسيون العراقيون من الشعب العراقي؟

زاهر الشاهين

أُصابُ بالغثيان والغليان والقرف من هؤلاء الذين تصدروا العملية السياسية في جمهوريات وممالك العراق الحديث بعد هلاك طاغية العصر صدام .معادلة لا تفسير لها وليس لها من منطق استعين فيه كي احصل على جواب يشفي حنقي على هذه الزمرة الخائنة ومن يتبعها من القطعان.

البلدان الاوربية تشتري ، تسرق ،تستحوذ او تتسلبط على النفط والغاز والمواد النافعة الاخرى من البلدان الغنية والفقيرة في آن معا.نعم ان الشعوب الاوربية والغربية تستمتع بخيرات هذه الامم الحية والميتة ايضا ،تعيش مجرد لتأكل،لا تعرف جمالية الحياة ،ثقافة الاستجمام والراحة .يعود (الفخر)لهذه الانظمة الدكتاتورية الخائنة والجبانة التي اتت الى السلطة بمساعدة مؤسسات الرعب والاغتيالات الغربية من(سي أي ا) ونظيراتها الاخرى في الغرب او في الدول المتخلفة.شعوب تنام حافية جائعة ومن تحتها الذهب والمعادن الاخرى.نأتي على العراق وما يجري فيه من اهوال ومصاعب( ومدري شنهي).من مسئول عن هذه المآسي التي تمر فيها العائلة العراقية شتاءً ،لا تدفئة صحية مركزية كبقية البلدان ،هذه البلدان التي اتوا منها هؤلاء السياسيون والذين لا زالت عائلاتهم تعيش هناك.كيف لهؤلاء الاشخاص من اناث وذكور يتمتعون بجمالية الحياة وبذخها دون ان يلتفتوا الى هذه الارواح التي تلوب من الحر الرهيب.الله ينتقم منكم على ما انتم فاعلون ،تبا لكم من ساسة جبناء وخونة. مدارس بائسة ،مستشفيات رثة ،اطباء سلوكهم الجشع بالمال والاحتيال بالاتفاق مع الصيدلاني المتوحش كالطبيب نفسه ، معامل الحديد والصلب لا تعمل ،انتم لن تسمحوا بدوران محركاتها ،معمل البتروكيماويات في البصرة الذي منتجاته تغطي اسواق الخليج توقف عن الانتاج ،معمل ورق الدير ايضا متوقف عن العمل .ما السبب الذي يجعلكم تعملون على محاربة المنتج ألوطني؟

لا ننس ان الجهل والتخلف والأمية التي يمر فيها المجتمع العراقي فهو كارثة حقيقة مخيفة.القتل والنصب والاحتيال صار سلوكا منتشرا بين المواطنين العراقيين،لا بل اصبح ثقافة يومية يمارسها السفلة من سقط متاع المجتمع.

هل من ضمير يسكن في رؤوسكم ام صار مستترا امام المال والسلطة؟كل يوم تتجه التوابيت الى النجف الأشرف ،هؤلاء الضحايا لم يقتلوا في معركة وطنية او عبوة ناسفة وضعها اوباش العصر،انها طرق السيارات العجيبة.ما اقبحكم ،بلد فيه القير والحصى وشوارعه مصائد لأرواح العراقيين. يجب اعادة الخدمة العسكرية الاجبارية.شمال العراق محتل من قبل الجند رمة التركية .نعم سيبنى العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه بسواعد هذه الشبيبة ،فيهم البنّاء ،المهندس ،العامل الماهر ،السائق وكل الحرف والمهن ,نعم يجب ان يتخذ هذا القرار ويصوت عليه من قبل ممثلي الشعب(البرلمان).

انتم يا سياسي العراق الى اين ذاهبون بالعراق ارضا وشعبا؟

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