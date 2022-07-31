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مرجع ديني يدعو “حكماء العراق” لأن يهبوا ويمنعوا إراقة الدماء

وجه المرجع الديني محمد تقي المدرسي، اليوم الاحد، دعوة إلى من وصفهم “حكماء العراق” إلى هبّة واحدة لإصلاح ذات البين بين ابناء الشعب العراقي.

وفي بيان له ، دعا المرجع المدرسي، “حكماء العراق من العلماء وشيوخ العشائر والسياسيين المخلصين، إلى أن يهبّوا هبّةً واحدة، لإصلاح ذات البين، ومنع إراقة الدماء في هذا الشهر الحرام”.

وقال المدرسي، إن “الإصلاح لا يعني الإبقاء على كل شيءٍ صالحٍ أو فاسد، بل يعني العمل من أجل توفير المناخ المناسب لإصلاح كل جوانب الفساد في البلد”.

وأكّد المرجع المدرسي، على ضرورة أن “يعمل جميع حكماء البلد جاهدين، من أجل بلورة خارطة طريق للإنهاض بالعراق إلى حيث مكانته المرموقة، إلى حيث الإستقلال والحرية والتقدم والعزة والكرامة”.

كما دعا ، “ابناء الشعب العراقي لأن يرفعوا أكفّهم بالدعاء للعراق وشعبه ولمنع الفتن التي تحيط به”.

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