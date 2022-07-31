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مسلحون يمطرون مكتب برلماني عراقي بوابل من الرصاص

أفاد مصدر أمني مسؤول في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الأحد، بتعرض مكتب عضو مجلس النواب مصطفى سند إلى هجوم مسلح.

وأبلغ المصدر بأن مسلحين مجهولين يستقلون عجلتين أحدهما (بيك آب) بيضاء اللون، والثانية (تاهو) رباعية الدفع فتحوا نيران اسلحتهم بكثافة على مكتب النائب مصطفى سند وسط مدينة البصرة.

وبين المصدر أن الهجوم وقع فجر اليوم وتسبب بأضرار مادية في واجهة المكتب.

وكان سند نشر في وقت لاحق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) عن تلقيه تهديداً عبر الواتساب عبارة (الويلاد باجر تتريگ بالمكتب حجي).

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