من ضراوة يأسه افترس نفسه : قصة قصيرة

( مع رسالة قارئ يطالب بالتوضيح )

بقلم مهدي قاسم

كان القمر الصيفي العريض والضخم يرسل أشعته الزرقاء الباردة بكثافة حادة ، كأنها شلال متدفق بقوة إلى أسفل منحدر ، أكثر منه أن تكون أشعة قمر هادئة ذات نفحة رومانسية مثلما ينبغي ، مستهدفة رجلا منطويا على نفسه ، كشبح غامض ، عند حافة غابة يلفها سكون وصمت مريبين ، حيث بدأ يشعر بثمة رشقات متواصلة من أشعة ضوء زرقاء تخرق عموم جسده بقسوة و تهزه هزا رهيبا مع نوبة ارتعاشة و رعدات متشنجة تنتابه كأنها التماسات كهربائية صاعقة ، مع كل ضربة رشقة كان يشعر و كأنه على وشك خروج روحه من مسامات جلده ..ثم .. فجأة .. و إذا به يجد نفسه يتذئبن ، مطلقا عواء طويلا وموجعا مزق سكون العالم كقذيفة مدفع طائشة ..

كان يتوقع أي مصيرآخر لنفسه ما عدا هذا التحول المباغت والعجيب في أن يستحيل فجأة إلى ذئب نحيف و هزيل ولكن بأنياب ومخالب حادة و طويلة .. تذكر حينما كان يخوض تعبا ، منهكا ، في بحر قهره و حزنه و بؤسه الكبير و خذلانه العظيم .. قابعا في أقصى أطراف غربته القاسية وسط زحمة و كتل بشرية مفككة متراخية وناعسة طوال الوقت ، غير مبالية التي طالما خذلته باتكاليتها و أعذارها وتبريراتها الجاهزة تهربا من أية مسؤولية جدية والتي انتهت على نحو لا يُعول عليها بعد الآن أبدا .. آه كم عانى و تعذب.. انتفض و تمرد .. واحتج و أُصيب .. خُطف وعُذب كثيرا وطويلا .. جراء مطالبته بحياة أجمل و كرامة بشرية مصانة .. في بلد حوّلوه بكل عناد وإصرار إلى جحيم حقيقي لا يُطاق .. في بلد لا شيء يستمر فيه باستماتة ومستدامة غير أردأ الرداءة المقرفة .. و الفشل الدائم .. مع انتكاسة وتقهقر دائم نحو الخلف دوما .. كانت جمرات الغضب ضدهم لا زالت محتدمة متأججة في أعمق غابات روحه الكثيفة والعالية المتيبسة يوما بعد يوم .. فطالما رغب في أن يقوم بأعمال عنف ضد متسببي عذابات ومعاناة أبناء بلده ، ولكن وحيدا ، أو بعضا قليلا من أمثاله الحريصين ، لم يكن كافيا ليفضي إلى القضاء عليهم برمتهم جميعا هؤلاء الأوغاد القتلة .. بل انتهى إلى فشل و خيبة و شعور بإحباط شامل .. إذ مع هكذا أناس اتكاليين و ذرائعيين ..لا شيء جميل ورائع وراقِ سينجح .. فارتدت فوّرة و قوة غضبه ضد نفسه في هذه المرة .. لتفور هناك كبركان ثائر دائم سعير وتأجج ..بدلا من توجيهها ضد هذا العالم !..

لينتهي إلى يقين من أنه ليس هذه الكتل والتجمعات البشرية غير المكترثة الكسولة فقط ، وإنما هذا العالم السفيه برمته قد بات أتفه من أن يحتج ضده ..

فها هو أخيرا قد تذئبن و استحال ذئبا متسلحا بأنياب ومخالب و عواء ذئبي طويل وموجع.. يستطيع التصرف بنفسه حسبما يروق له ويرغب ..ففي النهاية أنه جسده هو بالذات .. ملك له بالكامل .. فيستطيع أن يفعل به ما يشاء وما يريد !.. ..

فبدأ بالتهام ذيله أولا ..فكم بدا له طويلا ، هذا الذيل الهزيل و الرفيع ! وكم يستغرق وقتا طويلا ومتعبا .. ولكن بما أنه صبور وغير مستعجل فلم يعر أهمية لطول الوقت ..

فلم يكن للوقت هنا من قيمة وأهمية بعد الآن ..

فيكفي أن يتذكر معاناته و بؤسه و غربته الضارية في هذا العالم البلاستكي البارد والخالي من أي تعاطف بشري نبيل أو دفء إنساني شفيف ..

وفي أثناء انهماكه في مواصلة عملية الاتهام المنظمة والبطيئة لذاته ، وجد نفسه يتضاءل شيئا فشيئا .. متصاغرا .. بقعا باهتة .. إلى أن انتهى ، كأنما إلى قطرة رغوة ذائبة في لجة بحر بعيدة .. متضائلا بسرعة عجيبة .. حتى بالكاد يظهر منه ما يدل على وجوده الذي كان ذات يوم شكلا آدميا .. بملامح إنسانية واضحة ومحسوسة آنذاك ..

ــ كأنني لم أكن موجودا ذات يوم من الأيام !.. الآن لم اعد أنتمي إليهم ، حتى ولا بشريا !.. وهذا أمر حسن و مبعث عزاء وأسى لنفسي ـ على الأقل ..

قالها بنبرة تهكم و سخرية من نفسه ، دون أن يكون متأكدا هل كان يحلم ؟ ..أم جرفته نوبة صحوة حادة نادرة و مضطربة ، و أكثر اهتزازا و رَّجة ، نحو حالة معتمة ومضطرمة بدت أكثر غموضا وتشوّشا من أكثر الأحلام سريالية و كابوسية غرابة مذهلة ..

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ملحوظة قد ترضي حب استطلاع و فضول عند بعض المتلقين الكرام :

تلقى كاتب القصة رسالة من احد القراء يستوضح فيها : فيما إذا كان بطل القصة يحلم ، أم أنه فعلا كان قد تحوّل إلى ذئب غاضب و متهستر مفترس ضد نفسه وغاضبا من العالم في آن ؟ … فهو يطرح هذا السؤال لكونه عنده شكوكا كبيرة بحقيقة وقوع حادثة غريبة كهذه..

فكان رد الكاتب القاطع والحاسم على نحو أكثر غموضا :

ــــ أنه هو الآخر أيضا لا يعلم ! ــ مقترحا عليه أنه من الأفضل ، ولكي يكون الجواب مقنعا و أكثر صدقا ووثوقا بالنسبة له ـــ أن يسأل بطل القصة ذاته .. هذا .. إذا .. كان .. لا زال .. عالقا .. أو متشبثا بشبكة الوجود الشائكة !..

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