ميسان تشكو “الظلم والغبن” بحصتها الكهربائية وتعوّل على أمرين لتحسينها

شكا محافظ ميسان علي دواي، يوم الأحد، من قلة تجهيز الطاقة الكهربائية للمحافظة، وقال إنها تتعرض لـ”ظلم وغبن” في ذلك، معرباً عن أمله في إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء داخل ميسان لحل الأزمة.

وأضاف دواي أن “الطاقة وخاصة الكهرباء تعتمد على ثلاثة جوانب (التوزيع والنقل والإنتاج)، ومهما بلغ العمل على البنى التحتية التي تتكون من شبكات التوزيع والخطوط الناقلة والمغذيات ومحطات التحويل، بالتأكيد سنحتاج إلى الكمية المجهزة إلى المحافظة”.

واوضح، أن “الكميات المجهزة للمحافظة من الطاقة الكهربائية فيها ظلم وغبن، كونها تُحتسب على النسبة السكانية القديمة، ولا تراعي التوسعة السكانية التي تجري في المحافظة، فضلا عن احتياجات البنى التحتية والصناعة والزراعة والتجارة التي زادت أيضا في المحافظة”.

وتابع محافظ ميسان، “وفي حال تم انشاء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية داخل المحافظة فسيكون هناك حق مكتسب للاستفادة منها، لذلك نسعى مع وزارة الكهرباء للاستثمار في إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء داخل المحافظة”.

وقال، “مؤخراً، تم افتتاح محطة غازية لانتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 750 ميغاواط، ودخل حاليا جزء منها للعمل، وبانتظار استكمال خط الغاز الذي عند اكماله سيتم انتاج 750 ميغاواط أو أكثر، وبالتالي ستفيد المحافظة في تعزيز حصتها من كمية الكهرباء المجهزة”.

وفيما يخص الطاقة الشمسية، ذكر دواي أن، “هناك اتفاقاً سابقاً مع وزارة الكهرباء لإدراج محافظة ميسان ضمن خطة إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وبكمية 100 ميغاوات، وأُحيل هذا المشروع إلى شركة إماراتية، وتم توقيع العقد القانوني مع وزارة الكهرباء، وسيتم توقيع العقد التشغيلي خلال الفترة القليلة المقبلة للبدء بالمشروع، الذي سيكون قريبا من الخطوط الناقلة التي تبلغ 132 خطا، وعلى مساحة 800 دونم”.

وأكمل، “في حال تم استكمال هذه المحطة الشمسية الـ(100 ميكاواط) فأنها ستساهم في رفد الشبكة الوطنية بالكهرباء، وبالتالي ستعزز ساعات التجهيز للمواطنين من الطاقة الكهربائية، وسيكون حينها التجهيز 4 ساعات، والاطفاء ساعتين، أو 5 ساعات تجهيز وساعة إطفاء”.

وأشار محافظ ميسان، إلى أن “كل المحافظات العراقية حصتها من الطاقة الكهربائية لا تسد احتياجاتها، فمحافظة ميسان حاليا تجهز بـ750 ميغاوات، وفي المقابل يستهلك المواطنون 1450 ميكاواط، أي حصتها 50% من حاجتها، لذلك التجهيز حاليا هو 3 ساعات والاطفاء 3 ساعات، وساعات التجهيز الثلاث تتعرض احيانا لعطل أو مشاكل فنية”.

وزاد، “لذلك نطالب بزيادة حصة محافظة ميسان باعتبار أن هذه المحافظة لديها مشاريع صناعية ونفطية واستثمارات وحركة تجارية، فضلا عن التوسع السكاني حيث تم انشاء نحو 25 حياً سكنياً جديداً، كما زادت النسبة السكانية بمقدار 250 الف نسمة، وهذه جميعها تطلب طاقة كهربائية”.

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