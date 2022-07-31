وزارة التربية تقرر استمرار الامتحانات العامة (الوزارية) ليوم غد الاحد

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “وزارة التربية قررت استمرار الامتحانات العامة (الوزارية) ليوم غد الاحد وفق الجدول المقرر ، متمنيةً لأبنائنا الطلبة دوام الموفقية والنجاح”.
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “وزارة التربية قررت استمرار الامتحانات العامة (الوزارية) ليوم غد الاحد وفق الجدول المقرر ، متمنيةً لأبنائنا الطلبة دوام الموفقية والنجاح”.
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