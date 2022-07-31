ويل سميث يعتذر لـ”كريس روك” عن صفعة الأوسكار ويُبدي ندمه الشديد

بعد مرور 4 شهور على الواقعة فاجأ النجم العالمي ويل سميث متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو يعتذر فيه لزميله الممثل كريس روك عن ما فعله بحقه في حفل توزيع جوائز الأوسكار الماضي الذي أقيم في 28 مارس الماضي، حينما قام سميث بصفع كريس على خشبة المسرح أمام الجميع بعد أن أطلق الأخير، خلال تقديمه الحفل، دعابة بشأن الرأس الحليق لزوجة سميث، جادا بينكت سميث، وهي مصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة.

وكان روك قد شبّه شعر زوجة سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلمها G I Jane. ولوحظ أن ما قاله روك أثار انزعاج زوجة سميث التي سبق أن تحدثت علناً عن معاناتها مع تساقط الشعر.

وهو ما دفع سميث للصعود على المسرح، حيث اقترب من روك وصفعه، قبل أن يعود إلى مقعده، ويصيح مطالبًا الفنان الكوميدي بألا يتفوه باسم زوجته، واستخدم سميث كلمة بذيئة في صياحه.

وبعد هذه الصفعة اعتذر سميث واستقال من عضويته في أكاديمية الأوسكار، ومنعته الأكاديمية من المشاركة في أي حدث أو فعالية خاصة بها، لمدة 10 سنوات، بما في ذلك حفل توزيع جوائز الأوسكار.

اعتذار ورفض

وقال سميث في فيديو الاعتذار الجديدة الذي نشره على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي إنه حاول التواصل مع كريس بعد الواقعة لتقديم الاعتذار له، ولكنه رفض ذلك، مشيرًا إلى أنه مستعد للحديث معه حينما يكون جاهزًا للتواصل.

ووفقًا لشبكة (CNN) يبدأ الفيديو برسالة مكتوبة على الشاشة جاء فيها: “على مدار الأشهر القليلة الماضية، قمت بالتفكير كثيرًا، وسألتم الكثير من الأسئلة التي أردت أن أجيب عليها”.

يدخل سميث بعد ذلك في إطار الفيديو، ويجلس على كرسي ويرد على عدد من الأسئلة، منها “لماذا لم تعتذر لكريس في خطاب قبول جائزة الأوسكار؟”.

وأجاب سميث قائلا: “لقد شعرت بالضبابية في تلك اللحظة.. كل شيء غامض”. وأضاف: “لقد حاولت التواصل مع كريس للاعتذار له، لكن الرسالة التي تلقيتها منه هي أنه غير مستعد للتحدث”.

ووجه سميث حديثه لكريس روك قائلًا: “أنا أعتذر لك، سلوكي كان غير مقبول، وأنا هنا موجود في أي وقت تكون فيه مستعدًا للتحدث”، كما وجه اعتذاره لوالدة كريس وعائلته.

وأضاف: “اعتذر مرة أخري لأني خيبت أمال جمهوري بتصرفي هذا، والذي لم يكن مقبولًا أمام أي ظرف أو مبرر”. وفقًا لشبكة ABC news

ووصف سميث الواقعة قائلًا: “كان هذا أحد الأشياء التي لم أدركها في تلك اللحظة، مشيرًا إلى أنه قضى الأشهر القليلة الماضية في إعادة عرض وفهم ما حدث في تلك اللحظة”.

وقال إن “كل ما يمكنني أن أقوله لكم جميعًا، لا يوجد جزء مني يعتقد أن هذه كانت الطريقة الصحيحة للتصرف في تلك اللحظة”.

ونفى سميث المزاعم التي تتردد حول أن زوجته بينكيت سميث قد طالبته بأن يفعل شيئًا بعد أن تلقت دعابة كريس، وقال: “لقد قررت فعل ذلك بمفردي، بناءًا على تجربتي الخاصة، ومن تاريخي مع كريس.. ولم يكن لزوجتي علاقة بذلك”.

كما اعتذر سميث لعائلته بسبب الأذى الذي سببه لهم بتصرفه هذا قائلًا:”أنا آسف يا حبيبتي. أريد أن أقول آسف لأولادي وعائلتي للحرارة التي جلبتها لنا جميعًا”.

واعتذر سميث أيضًا لزملائه المرشحين والفائزين بالأوسكار قائلاً: “إنه لمن دواعي أسفي حقًا أن سرقت وشوهت لحظتكم”.

وخاطب سميث زميله كويستلوف على وجه التحديد الذي تسلم جائزة أفضل فيلم وثائقي عن فيلمه “Summer of Soul” بعد لحظات من الصفعة، قائلًا: “كلمة آسف لك لا تكفي”

وأكد سميث أنه يعتذر أيضًا لجمهور ومحبيه ومتابعيه الذي خذلهم في ذلك اليوم، مشيرًا إلى أن ما يؤثر عليه “نفسيًا وعاطفيًا” هو أن يعرف أنه “لا يرقى إلى مستوى صورة الناس وانطباعهم عنه”.

وقال “إنني أشعر بالندم الشديد، وأحاول أن أكون نادمًا دون أن أخجل من نفسي”. وأضاف: “أنا إنسان، وقد ارتكبت خطأ.. وندمت عليه”.