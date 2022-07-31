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20 عشيرة عراقية توقع على عهد لتحرير فلسطين

وقعت 20 عشيرة عراقية، يوم الأحد، وثيقة البقاء على “عهد تحرير فلسطين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني”، خلال زيارتهم لمقر السفارة الفلسطينية في العراق.

وجاء في وثيقة صادرة عن العشائر الموقعة “نحن شيوخ عشائر العراق العظيم، نقسم بالله جلت قدرته، ونقسم بوردة حناء دماء الشهداء، أن نبقى على عهد ووعد فلسطين سرة العرب وغرة الكون، أقرب نقطة بين السماء والأرض”.

وأكد شيوخ العشائر، خلال لقائهم مع السفير الفلسطيني لدى بغداد، أن “البقاء على عهد فلسطين والحفاظ على حقها وحقيقتها والعمل على تحريرها وخلاصها من الاحتلال”.

وكان البرلمان العراقي، قد صوت في أيار/ مايو الماضي، على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، ويهدف وفق مادته الأولى، إلى “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل”.
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