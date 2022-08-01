أندية أوروبية تتأهب لاقتناص ليفاندوفسكي “إذا فشل برشلونة”

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يسعى لإقناع بايرن ميونيخ الألماني بإطلاق سراح نجمه وهدافه التاريخي روبرت ليفاندوفسكي، هذا الصيف، بعد أن أعلن مهاجم المنتخب البولندي رغبته في الرحيل عن النادي البافاري. وطالب مسؤولي ناديه بقبول عرض برشلونة.

وتقدم برشلونة بثلاثة عروض سابقة لشراء ليفاندوفسكي، كان آخرها بقيمة 40 مليون يورو إضافة للمتغيرات المتعلقة بالأداء، لكن النادي البافاري رفض، وأعلن تمسكه ببقاء اللاعب البالغ من العمر 34 سنة، الذي ينتهي عقده في يونيو (حزيران) 2023.

وأفادت تقارير صحافية ألمانية أن بايرن ميونيخ سيوافق على بيع ليفاندوفسكي إذا رفع برشلونة عرضه إلى 50 مليون يورو نقداً، لعدم ثقة مسؤولي البافاري في قدرات برشلونة المالية، وسط أزمته الاقتصادية المستمرة، وديونه التي تقترب من 1.4 مليار يورو.

ونظراً إلى أهمية ليفاندوفسكي في مشروع إعادة بناء فريق برشلونة تحت قيادة المدير الفني تشابي هيرنانديز، وتمسك اللاعب نفسه بالانتقال إلى البارسا، سيستمر مسؤولو برشلونة في محاولات ضم اللاعب رافضين الاستسلام أمام تشدد البايرن.

ويستعد البارسا لتقديم عرضه الرابع بـ50 مليون يورو، ثم سيكون عليه انتظار موافقة البايرن، على الرغم من تمسك العملاق الألماني بالحصول على المبلغ كاملاً نقداً، أو التفاوض في شأن الدفع على دفعات إن رفع برشلونة عرضه إلى 60 مليون يورو، وهو مبلغ يعتبره برشلونة باهظاً للاعب يبلغ من العمر 34 عاماً ويتبقى له عام واحد في عقده.

وأمام حالة الضبابية التي تطغى على المشهد، تتأهب عدة أندية أوروبية كبرى لاقتناص ليفاندوفسكي إذا فشل برشلونة في تلبية مطالب البايرن، ويأتي في مقدمة هذه الأندية، باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، وكلاهما لديه قدرات مالية أكبر من برشلونة في الوقت الحالي.

وأفادت مصادر مقربة من النجم الفائز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الأوروبية في آخر موسمين، أنه لا يمانع تغيير وجهته إن فشلت مساعي برشلونة في ضمه، على الرغم من وضعه نادي كامب نو على رأس أولوياته.

ويأتي تمسك روبرت ليفاندوفسكي بالرحيل عن بايرن بعد أن توترت علاقته بالجميع في النادي على خلفية رفض رحيله وتهديده بالعقوبات إن لم يرض باستكمال باقي فترته في أليانز أرينا.

وشن ليفاندوفسكي هجوماً حاداً على إدارة ناديه بسبب تمسكها ببقائه حتى نهاية عقده على عكس إرادته. وقال الشهر الماضي في تصريحات علنية، إن شيئاً ما مات بداخله تجاه بايرن ميونيخ، وأن إبقاءه داخل استاد أليانز أرينا ضد رغبته لن يؤدي إلا إلى الإضرار بسمعة النادي.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونيخ في الأول من يوليو (تموز) 2014 قادماً من الغريم بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر، ومنذ ذلك الوقت لعب 374 مباراة بقميص البافاري سجل خلالها 344 هدفاً وصنع 72 وفاز بـ14 لقباً محلياً وقارياً ودولياً، بما في ذلك ثمانية ألقاب للدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا في موسم 2019 – 2020.