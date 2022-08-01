ابختك .. هالنوبـَـه لتـرجعـون
ميسون نعيم الرومي
الشــَعـَـب كلـَّه اليوم ، ضدّچ يــ (ايـران) –
-(فارس) اشلون ايصير، ريـّـس (البغدان)*
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فرهـدتي كـل (بـغداد) ، افلوسه والناس
بالكـتل والترهـيـب ! فـَـلـّشتي بالسـاس
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يـوم اوبعـَـد (ايـران) ، أســود مصيرچ
إذْيـولـِچ تـِـگصهه الناس ، مـَـحـّـد يريدچ
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كرَّهـْـتي بـيـچ الناس ، (جـيـرِتـِـچ) غـَـمـَّه
(عگرب) اسـموم البـيـه ، (ينكث) ابسـَمـَّه
***
(عگـرب) اويـلدغ دوم ، واسمومه زادت
و(ايـتامه) معـروفـيـن ، للشعب (عـادت) –
***
(ايـتامه) معروفـيـن ، بالصوره والصوت
سـَـوّوْ وطـَـنـَّه ارماد ، هجموهـه البـيـوت
***
صار (العـراق) الچان ، قـِـدوه للاوطان
شـَـعـْـبه يـدَور (احروف) ، يـترَجه احسان
***
يا شـَـعـَـب ايـد ابايـد ، خـَـلصنـَه مـنهـم
اكـرفـهـم ازبالات ، وامحي اثـرهـم
***
عـَـفـْيـه ولدنـَه اسـباع ، كلكم عزيمه
انـتـوْ الأمل نـِـرجاه ، ابعيشه كريمه
***
هالنوبـَـه لتـرجعـون ، فدوه العمركم
صاروْ تره ، فـيـران ، تـتودد الكـم
***
(بابـل) (أكـَـد) آشـور، انـتو ولدهـم
فخر الحضاره او نور ، والعلم عدهم
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كـلمن يشمع الخيط ، ابعـِـبـَّه جوازه
بـيـده (الكلاشنكوف) ، وابعقله عازه
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هذا الجره والصار ، شنهي النهايه
بـس لا ترد النوب ، مثل البـدايـه
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* بـَغـْدان : بغداد (من اسماء بغداد)
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31/تموز/2021
ســــــــــــــــــتوكهولم