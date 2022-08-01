ابختك .. هالنوبـَـه لتـرجعـون

ميسون نعيم الرومي

الشــَعـَـب كلـَّه اليوم ، ضدّچ يــ (ايـران) –

-(فارس) اشلون ايصير، ريـّـس (البغدان)*

***

فرهـدتي كـل (بـغداد) ، افلوسه والناس

بالكـتل والترهـيـب ! فـَـلـّشتي بالسـاس

***

يـوم اوبعـَـد (ايـران) ، أســود مصيرچ

إذْيـولـِچ تـِـگصهه الناس ، مـَـحـّـد يريدچ

***

كرَّهـْـتي بـيـچ الناس ، (جـيـرِتـِـچ) غـَـمـَّه

(عگرب) اسـموم البـيـه ، (ينكث) ابسـَمـَّه

***

(عگـرب) اويـلدغ دوم ، واسمومه زادت

و(ايـتامه) معـروفـيـن ، للشعب (عـادت) –

***

(ايـتامه) معروفـيـن ، بالصوره والصوت

سـَـوّوْ وطـَـنـَّه ارماد ، هجموهـه البـيـوت

***

صار (العـراق) الچان ، قـِـدوه للاوطان

شـَـعـْـبه يـدَور (احروف) ، يـترَجه احسان

***

يا شـَـعـَـب ايـد ابايـد ، خـَـلصنـَه مـنهـم

اكـرفـهـم ازبالات ، وامحي اثـرهـم

***

عـَـفـْيـه ولدنـَه اسـباع ، كلكم عزيمه

انـتـوْ الأمل نـِـرجاه ، ابعيشه كريمه

***

هالنوبـَـه لتـرجعـون ، فدوه العمركم

صاروْ تره ، فـيـران ، تـتودد الكـم

***

(بابـل) (أكـَـد) آشـور، انـتو ولدهـم

فخر الحضاره او نور ، والعلم عدهم

***

كـلمن يشمع الخيط ، ابعـِـبـَّه جوازه

بـيـده (الكلاشنكوف) ، وابعقله عازه

***

هذا الجره والصار ، شنهي النهايه

بـس لا ترد النوب ، مثل البـدايـه

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* بـَغـْدان : بغداد (من اسماء بغداد)

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31/تموز/2021

ســــــــــــــــــتوكهولم

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