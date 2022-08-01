افشال محاولة السلام(قصة قصيرة)

قرأ ابنُ زياد كتابَ ابنِ سعد على من تخفَّى بقناع الخوارج ليعمل لنفسه الخبيثة , هل تسلل بمبادئهم المنكرة وأغراض القوى العامل لحسابها ؟

طفق الطاغية يقول بعد أنهى قراءة الرسالة : هذا كتابُ رجلٍ ناصحٍ لأَميره , مشفقٌ على قومه .

هاجت أَفكار الشمر تثير انتقاصه بوضاعة نسبه وحقده على ذوي الأَنساب العريقة , يحسد عمر بن سعد على إمرته للجيش , ضاق ذرعاَ , لمَّحَ لابن مرجانه بقذارة نفسه وخبث الطويَّة قائلا: أَتقبل هذا منه بعد أَن نزل بأَرضك وإلى جنبك !

والله لئن رحل من بلادك , ولم يقع يده في يدك , ليكونن أَولى بالقوة والعزة , ولتكونن أَولى بالضعف والوهن .

رأى ابن مرجانه في كلمات الشِّمر الإخلاص والنصيحة , استغل ابنُ ذي الجوشن سيطرته على الموقف وأفسد المحاولة , اندفعَ يوهِنُ الطاغية للتخريب على مكانة ابن سعد عنده لإقصائه من منصبه ويحلّ محله , أَوشى هامسا بأُذني ابن زياد : والله , لقد بلغني أَنَّ حسيناً وعُمر بن سعد يجلسان بين العسكرين فيتحدثان عامة الليل .

اقترح على الطاغية أَن يحمل كتابه بنفسه إلى قائد جيشه , ويبقى هناك له عينا ورقيبا , ومقاتلا أَيضا .

اشترك مع ابن زياد بصياغة الكتاب : من عبيد الله بن زياد أَمير الكوفة والبصرة إلى عمر بن سعد ..

فإنِّي لم أَبعثك إلى الحسين لتكفَّ عنه , ولا تكون له عندي شفيعا .

أدع الحسين إلى ما أمرتك , فإن نزل وأصحابه على الحكم مستسلمين , فأبعث بهم إلي , وإنْ أَبَوا , فازحف عليهم حتى تقاتلهم وتمثل بهم .

وبعد أَن يقتل الحسين أَوطئ الخيلَ صدره وظهره , فإن مضيت لأَمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع , وإن أَبيتَ فاعتزل جندنا , وخلِّ بين شمر بن ذي الجوش والعسكر والسلام .

قرأَ كتاب أَميره , أَدرك كيد شمر , خاطبه : لقد أَفسدت علينا أَمراً كنا نرجو صلاحه , والله لن يستسلم الحسين أَبدا.

فأجابه : أمضي لأَمر أَميرك وقاتل , أَو فَخَلِّ بيني وبين الجند .

أَغلب ابن سعد على دينه , هل استسلم لأطماعه وهواه؟

نطق ابن سعد : لا والله ولا كرامة , أَنا أَتولى ذلك .

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*للكاتب مجاهد منعثر منشد /المجموعة القصصية (ظمأ وعشق لله) , الفصل الرابع رحلة من المدينة إلى الكوفة, ص 79.

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