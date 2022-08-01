Posted on by

الرئيس بارزاني يستقبل المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

 مظفر مزوري

استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين 1 آب 2022 المبعوثة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت في أربيل.

وفي الاجتماع، أعربت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة عن تعازيها للرئيس بارزاني بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للإبادة الجماعية (أنفال البارزانيين).

وأكدت بلاسخارت “أنها ستبذل قصارى جهدها في المراكز الدولية للاعتراف بعمليات الانفال على انها إبادة جماعية حدثت بحق الكورد “.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق وآخر المستجدات في العراق والمنطقة، وشددا على ضرورة أن يكون الدستور أساس التفاهم لحل المشاكل”.

وكانت الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان موضوعًا آخر الاجتماع ، حيث شدد الرئيس بارزاني على ضرورة إزالة العقبات التي تعترض الانتخابات وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وحماية حقوق الطوائف العرقية والدينية، والحزب الديمقراطي الكوردستاني مستعد لإجراء الانتخابات حتى لو كانت يوم غد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close