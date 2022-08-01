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السامرائي يدعو الى الاحتكام الى الدستور ومصلحة البلد وتجنب التصادم وخدمة الارهاب

دعا رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي، الاحد، القوى السياسية الى الاحتكام الى الدستور وتغليب مصلحة البلد عبر الحوار، مبينا ان التصادم لن يخدم الا الإرهاب وأعداء العراق.

 وقال السامرائي في تغريدة  ان” الإحتكام إلى الدستور وتغليب مصلحة البلد العليا وحفظ الأمن والإستقرار والسلم الاهلي والإلتزام بلغة الحوار هو الأساس الذي نحتكم له ونعمل تحت سقفه وهو خيارنا الوحيد”.

 واضاف ان “أي خيار يذهب بنا إلى لغة التصادم والمواجهة لن يصب الإ بصالح الإرهاب وأعداء العراق”.

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