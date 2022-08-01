“العنصري والحقير والفاسد”… مدير سباقات “فورمولا 1” السابق تلقّى تهديدات بالقتل

كشف مدير سباقات “ #فورمولا 1 ” السابق #مايكل ماسي أنه تلقى تهديدات بالقتل عبر الانترنت، بعد النهاية المثيرة للجدل للموسم الماضي من بطولة العالم، في أبو ظبي، والتي سمحت لسائق “رد بُل” ماكس فيرستابن بالتتويج باللقب.

وسمح المسؤول الأوسترالي للسيارات الموجودة بين فيرستابن ومنافسه لويس هاميلتون فقط بالعودة إلى أماكنها في الخلف، بينما كان يستعد لاستئناف السباق بعد فترة سيارة الأمان.

وفتح هذا القرار الباب أمام السائق الهولندي لتخطي هاميلتون في اللفة الأخيرة، لينتزع الصدارة ويحصد لقب بطولة العالم في كانون الأول الماضي، بينما ضاع أمل السائق البريطاني في تحقيق اللقب الثامن القياسي.

وأبلغ ماسي شبكة “نيوز كورب” الأوسترالية ووسائل إعلام أخرى: “كانت أيام قاسية وشعرت بالطبع بأنني أكثر شخص مكروه في العالم. تلقيت تهديدات بالقتل. قال بعض الأشخاص إنهم سينالون مني ومن عائلتي”.

وخلص تقرير نشره الاتحاد الدولي للسيارات في آذار الماضي إلى أن ماسي ارتكب “خطأ بشرياً”، لكنه تصرف “بحسن نية”.

وواجه ماسي (44 عاماً)، الذي ترك منصبه في الاتحاد الدولي للسيارات في آذار الماضي، سيلاً من الإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح: “كان هذا صادماً، وصفوني بالعنصري والحقير والفاسد. لم أرغب في التحدث لأحد بعد العودة لبلادي، حتى لأفراد عائلتي وأصدقائي، تحدثت فقط مع أحد المقربين من الأسرة ولكن لوهلة”.

أضاف: “تركت التجربة أثراً نفسياً، لكن كان أكبر من الناحية الذهنية، أردت أن أدخل فقاعة وأن أكون بمفردي فقط وكان هذا شديد الصعوبة”.

وختم ماسي: “التجربة بأكملها جعلتني شخصاً أقوى”.

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