الكهرباء توجه ملاكاتها بالاستنفار التام لمواجهة موجة الحر المقبلة

وجهت وزارة الكهرباء، أمس الأحد، ملاكاتها بالاستنفار التام لمواجهة موجة الحر المقبلة.

وذكر بيان للوزارة أن “وزير الكهرباء عادل كريم، وجّه ملاكات الوزارة بالاستنفار التام للجهد الهندسي والفني والحرفي والآلي لمواجهة موجة الحر خلال الايام المقبلة”.

وأوعز وزير الكهرباء، “بالدوام على مدار 24 ساعة كاملة والتواجد بمقرات الدوائر والفروع وقطاعات الصيانة للاستجابة السريعة لأي طارئ ومعالجته بشكل فوري”. وشدد على “فتح جميع المخازن لتجهيز المواد الحاكمة للصيانات، ومراعاة التشديد على مراكز السيطرة بمراقبة الأحمال وموازنتها، مع الحرص على استمرار استثناء المستشفيات، والمراكز الصحية والطبية، ومشاريع المياه، ومحطات تصريف المياه الثقيلة”.

وأوضح، أن “الوزارة عملت بجهد بالغ الأهمية وحققت تطوراً كبيرا بأداء المنظومة وساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين”.

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