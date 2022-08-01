بعد حادثة أهراء المرفأ… “كهرباء لبنان” تؤمّن التغذية الكهربائية لهذه المناطق حتى الصباح

طوافة الجيش ترشّ الصوامع بالمياه بعد انهيارها (حسام شبارو).
أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” أنّه “نتيجة سقوط الجزء الشمالي من صوامع القمح في مرفأ بيروت، وبعد التنسيق مع كل من معالي وزير البيئة وسعادة نواب، وفعاليات وأهالي المنطقة، ستقوم مؤسسة (كهرباء لبنان)، بصورة استثنائية، في تأمين التغذية بالتيار الكهربائي بصورة مستمرة لفترة 12 ساعة متتالية وذلك لغاية الساعة السابعة من صباح يوم غد، لكافة المناطق الواقعة في نطاق مكان هذه الحادثة، وهي المرفأ – المدور – الرميل – الصيفي – الكرنتينا، وسيتم العمل، قدر المستطاع، لرفع التغذية بالتيار الكهربائي مساء اليوم لمنطقة الأشرفية أيضًا، على أن يصار إلى وضع جدول استثنائي للتغذية الكهربائية لتلك المناطق لليومين القادمين بعد التنسيق مع الجهات المعنية على ضوء وضعية إهراءات القمح والتطورات التي قد تحصل بهذا الشأن”.
وتمنّت المؤسسة على “جميع المواطنين ضرورة الالتزام بجميع إجراءات السلامة والوقاية اللازمة الصادرة عن وزارتي البيئة والصحة بهذا الشأن، وذلك للمحافظة على سلامتهم”، مؤكدةً أنّها “لن توفر جهدًا، ضمن إمكاناتها، لمساعدة سكان وأهالي المنطقة على تخطي هذا الظرف الصعب”.
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