تطبيق “تيك توك” يمضي قدماً في إدماج الألعاب عبر التطبيق

أضاف تطبيق “ #تيك توك ” مؤخراً طريقة جديدة لمنشئي المحتوى في بعض الأسواق لإلحاق واحدة من تسع ألعاب مصغرة في مقاطع الفيديو عن طريق النقر فوق زر “Add Link” واختيار “MiniGame”.

وعندما يصادف المشاهدون مقطع فيديو مرتبطاً بلعبة، يمكنهم بدء تشغيلها بالنقر على الرابط بجوار اسم المستخدم الخاص بمنشئ المحتوى.

وصرح متحدث باسم “تيك توك” لموقع “تيك كرانش”: “في الوقت الحالي، نستكشف جلب ألعاب “HTML5″ إلى التطبيق من خلال التكامل مع مطوري الألعاب واستوديوات الألعاب”

تجدر الإشارة إلى أن هذه الألعاب لا تحتوي على إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق في الوقت الحالي والمشروع في المراحل الأولى من الاختبار. ويبحث التطبيق عن كيفية إدماج الألعاب في فيديوات صناع المحتوى، وكيف يتفاعل المستخدمون مع الألعاب.

وأشارت تقارير في الأشهر الأخيرة إلى أن “تيك توك” كان جاهزاً لإطلاق دفعة كبيرة من الألعاب. وكانت شركة “بايت دانس” المالكة للتطبيق مطور الألعاب “Moonton Technology” العام الماضي. كما تعاون التطبيق مع شركة “Zynga” في لعبة محمولة حصرية تسمى “Disco Loco 3D”.

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