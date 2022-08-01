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جهاز مكافحة الارهاب ينفي تطويق قواته مطار بغداد والخضراء

اصدر جهاز مكافحة الارهاب ، الاحد، توضيحا بشأن تحرك قواته نحو مطار بغداد والمنطقة الخضراء.

 وقال بيان صادر من الجهاز  انه ” في الوقت الذي يواصل فيه الجهاز الليل بالنهار في ملاحقة فلول داعـش الارهاب وتدك مضاجعه تناولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبرا مفاده انتشار قطعات من الجهاز  على طريق مطار بغداد الدولي وداخل المنطقة الخضراء واذ اننا ننفي ان تكون قطعاتنا منتشرة في اي مكان “.

واضاف ان “قواتنا مستمرة  على تحقيق الامن وملاحقة فلول داعش الارهابي اينما وجد وان تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب ليس لها ولاءات الا للعراق  وللمؤسسة العسكرية .

واشار الى انه “في هذا الوقت على وجه الخصوص يتم تداول إشاعات لجعل هذه القوات الأمنية البطلة جزءاً من الأوضاع السياسية الحالية وهذا الأمر غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة”.

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