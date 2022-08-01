جوني ديب يجني 3.5 مليون دولار من رسوم نفذها بالكمبيوتر

حصد الممثل الأمريكي جوني ديب، 3.5 مليون دولار من بيع مجموعة رسوم نفذها بالكمبيوتر تمثل عدداً من نجوم هوليوود وموسيقى الروك.

وكتب ديب، في صفحته بموقع “إنستغرام أنّ “كاسل فاين أرت” التي تدير شبكة من صالات عرض بريطانية تولت عرض رسومه للبيع عبر الإنترنت.

وذكرت “كاسل فاين أرت” أنّ مجموعة الرسوم التي تحمل عنوان “فرندز أند هيروز” (أصدقاء وأبطال) هي بمثابة شهادة “عن الأشخاص الذين عرفهم ديب جيداً وأولئك الذين ألهموه في عمله كذلك”.

ونقلت “كاسل فاين أرت” عن ديب قوله “رسومي حاضرة جداً في حياتي لكنني احتفظت بها لنفسي وقيّدت نفسي. ما من أحد يفترض أن يقيّد نفسه”.

ومن بين الذين رسمهم ديب، المغني الأمريكي بوب ديلان والممثلة البريطانية الأمريكية إليزابيث تايلور والممثل الأمريكي آل باتشينو والمغني البريطاني كيث ريتشاردز.

وأشارت “كاسل فاين أرت” إلى أنّ طلبات شراء رسوم ديب انهالت على موقعها الإلكتروني الذي يعرض 780 عملاً للبيع. وبيع الرسم الواحد بنحو 4800 دولار، في حين بلغ ثمن أربعة رسوم ضمن إطار واحد نحو 18200 دولار.

وكان ديب قد ربح في يونيو/ حزيران دعوى تشهير رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد (36 سنة) وحصل على حكم يلزم الممثلة التي استأنفت الحكم بدفع تعويضات له قيمتها عشرة ملايين دولار.

ورفع ديب دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير بسبب مقال رأي كتبته في ديسمبر/ كانون الأول 2018 في صحيفة “واشنطن بوست” ووصفت نفسها خلاله بأنها “شخصية عامة تمثل العنف المنزلي”. وزعم محامو ديب أن المقال تعرض للتشهير على الرغم من أن اسمه لم يذكر مطلقًا في المقال.

وتحولت المحاكمة المتلفزة التي استمرت ستة أسابيع إلى مبارزة بين النجمين وركزت الكثير من الشهادات على مزاعم هيرد بأنها تعرضت للاعتداء الجسدي والجنسي من قبل ديب ووصفت هيرد أكثر من اثني عشر اعتداءً مزعومًا، بما في ذلك شجار في أستراليا إضافة إلى مزاعم بالتعرض إلى اعتداء جنسي بزجاجة كحول، وهو ما نفاه ديب جملة وتفصيلا.

وعلى الرغم من أن محامي جوني ديب أشار إلى أنه قد يكون على استعداد للتنازل عن قيمة الغرامة، لكن هيرد كررت مؤخرا العديد من الاتهامات ضده، مما يشير إلى أن الوصول إلى تسوية ودية خارج قاعات المحاكم، ما زال بعيد المنال.

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