قائد “حشد الدفاع” يعلن الانضمام إلى متظاهري التيار الصدري

أعلن قائد قوات “حشد الدفاع”، العميد عبدالناصر سلمان العقابي، اليوم الاثنين، انضمامه الى حراك التيار الصدري.

وقال العقابي في بيان، : “ابنائي مجاهدي قوات حشد الدفاع الابطال.. لقد كنتم وما زلتم بأعلى مستويات الانضباط والاحترام وقد حان الوقت لاخذ حقوقنا من الفاسدين، ولكوننا من ابناء الشهيد محمد الصدر قدس سره الشريف فعلينا واجب الاشتراك بالتظاهرات مع اخوتنا ابناء السيد محمد الصدر قدس سره”.

وأضاف، “لم ينصفنا احد خلال تسع سنوات من العمل في جبهات القتال بدون حقوق ورواتب ولدينا من الشهداء والجرحى، ولم يبقى شيء لم نفعله ولم يبقى لدينا باب من ابواب الدولة لم نطرقه ولكن الفساد والمحسوبية والانتماءات الحزبية هي سبب عدم صرف مستحقاتنا”.

وقال: “ادعو جميع مقاتلي حشد الدفاع بالتوجه إلى المنطقة الخضراء والاشتراك بالتظاهرات لاسقاط الفاسدين ونيل الحقوق بالقوة، ومن هنا نعلن اننا حشد الدفاع تحت أمر السيد مقتدى الصدر”.

يذكر أن “حشد الدفاع” يضم مقاتلين من المكون الشيعي، وهو مرتبط بوزارة الدفاع العراقية إلا أنه لا يتبع “هيئة الحشد الشعبي”.

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