كتاب جاريد كوشنر الحصري الحاسم بين يدي مجهر الجزيرة

متابعة : صبا العنزي

قبل عام، قالت دار نشر “برودسايد بوكس”، التابعة لشركة “هاربر كولينز بابليشرز” والمتخصصة في نشر كتب المؤلفين المحافظين، إنها ستصدر كتاب جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي سيقدم الرواية الحاسمة والشاملة للأحداث المتعلقة بإدارة ترامب وحقيقة ما حدث خلف الأبواب المغلقة.

وأشارت دار النشر إلى أن كتاب جاريد كوشنر سيصدر في مطلع العام المقبل أي عام 2022 ووصفت الكتاب بالحاسم.

ومع أن الكتاب لم يصدر بعد ولكن تمكن أحد زملاء مجهر الجزيرة في وزارة الخارجية السعودية والذي يعد من كبار المسؤولين في الوزارة ويحمل اسم أبو محمد المستعار من الحصول على ملف الكتاب الكامل.

وسننشر فيما يلي ملف كتاب جاريد كوشنر الكامل علما بأن الكتاب ينشر لأول مرة وفي موقع مجهر الجزيرة.

اختار جاريد كوشنر عنوان “خرق التاريخ” لكتابه الذي يتضمن 59 فصلا ويتحدث كوشنر فيه عن حياته الشخصية وتجربته السياسية.

من الفصل الأول إلى الفصل الرابع يسرد كوشنر حياته الشخصية ويروي قصة عائلته التي هربت من الهولوكوست وسافرت إلى أمريكا.

ومن الفصل4 إلى الفصل59 يتحدث عن تجربته السياسية بدءاً من قرار ترامب بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ووصولاً لنهاية فترة رئاسته.

كما يكتب عن الشرق الأوسط وإيران والاتفاق النووي الإيراني ومكافحة تنظيم الدولة.

وعنوان الفصل 11 هو “من روما إلى الرياض” ويتحدث كوشنر فيه عن زيارة بايدن إلى المملكة العربية السعودية.

ويتحدث أيضا عن محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وقضية اغتيال جمال خاشقجي والمفاوضات مع بن سلمان لتقليص إنتاج النفط.

ويشير كوشنر أيضا إلى قضايا المفاوضات مع السلطات في بعض الدول العربية من أجل إبرام اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل.

وفي الفصل الأخير من الكتاب يصف كوشنر اللحظات الأخيرة لحضور دونالد ترامب وإدارته في البيت الأبيض، ورسالة ترامب إلى بايدن.

نظرا لأن كوشنر يتبع الديانة اليهودية ويعتبر مهندس خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة باسم صفقة القرن، يفصل القول في إسرائيل واتفاقيات إبراهيم أثناء كتابه.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صهره جاريد كوشنر، بأنه أكثر ولاء لإسرائيل من أمريكا.

جاء ذلك في كتاب “Peril” (الخطر) للمؤلفان بوب وودوارد، وروبرت كوستا والذي نشر موقع “بيزنس أنسايدر” مقتطفات منه.

الجدير بالذكر أن زميلنا أبو محمد يمتلك أيضاً معلومات عن المفاوضات السرية التي دارت بين كوشنر وإيفانكا ترامب والطرف السعودي خلال زيارته للسعودية.

كما يمتلك معلومات سرية جداً حول محاولات كوشنر لإقناع السعودية والإمارات للإنضمام إلى صفقة القرن.

وسيقوم مجهر الجزيرة بنشر هذه المعلومات في المستقبل.

رابط الكتاب:

https://www.mejharaljazeera.com/wp-content/uploads/2022/07/kushners_confidential_document.pdf

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط