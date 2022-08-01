لماذا يتمسك مانشستر يونايتد بضم فرينكي دي يونغ من برشلونة؟

مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية من نهايته هناك حال كبيرة من التمسك من جانب نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ والموجود حالياً في صفوف برشلونة.

ومع تغيير المدير الفني والتعاقد مع الهولندي إريك تين هاج لقيادة مانشستر يونايتد في الموسم الجديد يحاول المدرب بكل ما أوتي من قوة تدعيم صفوف الفريق باللاعبين المناسبين.

وكانت اختيارات مانشستر يونايتد محدودة في سوق الانتقالات الصيفية، إذ تم التعاقد مع ليساندرو مارتينيز مدافع أياكس الهولندي في صفقة كلفت خزانة الشياطين الحمر ما يقرب من 57 مليون يورو.

كما تعاقدت إدارة مانشستر يونايتد مع الظهير الأيسر تايرل مالاتسيا مقابل ما يقرب من 15 مليون يورو قادماً من صفوف فريق فاينورد الهولندي.

وهناك صفقة أخرى تعاقدت معها إدارة مانشستر يونايتد وهي التعاقد مع الدنماركي كريستيان إيريكسن في صفقة انتقال حر، بعدما قدم فترة مميزة رفقة فريق برينتفورد وقاد الفريق للبقاء بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

صفقة حائرة يصمم عليها مانشستر يونايتد

وهناك صفقة حائرة ترغب إدارة مانشستر يونايتد في الظفر بها وهي الهولندي فرينكي دي يونج متوسط ميدان برشلونة، بخاصة وأنه كان يتدرب تحت قيادة تين هاج عندما كان لاعباً في أياكس.

ويعد فرينكي دي يونج القطعة المفقودة في تشكيل مانشستر يونايتد خلال الموسم الجديد، نظراً إلى تصميم تين هاج في شأن التعاقد مع متوسط الميدان، بخاصة بعد رحيل الفرنسي بول بوجبا.

وجاء رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بعد انتهاء عقده مع الشياطين الحمر، ويسعى تين هاج إلى تعويضه من خلال التعاقد مع فرينكي دي يونج قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وتقدمت إدارة مانشستر يونايتد خلال الأيام الماضية بالعديد من العروض إلى إدارة برشلونة للتعاقد مع دي يونج، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن بسبب رغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة في الإبقاء على اللاعب في ملعب كامب نو.

وأشارت التقارير خلال الفترة الأخيرة إلى أن مانشستر يونايتد يقوم بمحاولة أخيرة لإغراء دي يونج، إذ يرغب يونايتد في جعل لاعب خط الوسط الهولندي اللاعب الأعلى أجراً في النادي على أن يتقاضى 450 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

كما أن مانشستر يونايتد على استعداد لدفع 17 مليون جنيه استرليني مستحقة لدى يونج من قبل برشلونة في الأجور المؤجلة. وتحاول إدارة مانشستر يونايتد مقابلة ممثلي النجم الهولندي فرينكي دي يونج عندما يعود برشلونة من جولته التمهيدية في أميركا.

وهناك العديد من التقارير التي تشير إلى أن الاتفاق بين مانشستر يونايتد وبرشلونة تم على أن تبلغ الصفقة 74 مليون جنيه استرليني، لكن دي يونج غير مستعد حالياً لمبادلة الدوري الإسباني لكرة القدم بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه إذا ظل حازماً على موقفه من البقاء في إسبانيا فسيتعين عليه خفض راتبه من أجل الاستمرار مع النادي الكتالوني.