ليندسي لوهان تستمتع بجمال لبنان (فيديو)

قررت النجمة الأميركية الشهيرة #ليندسي لوهان أن تقضي عطلتها الصيفية في لبنان بدلاً من الولايات المتحدة أو أوروبا التي يقصدها معظم نجوم العالم.

وشاركت لوهان عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطات من رحلاتها في لبنان، ومن بين الصور تمثال سيدة لبنان في حريصا، وتمثال مار شربل في حمانا جنباً إلى جنب مع لقطات لغروب الشمس والشواطئ.

وهذه ليست المرة الأولى التي تزور فيها لوهان لبنان، إذ تواجدت منذ نحو عام في البلاد بإطلالة جماليّة بتوقيع خبير التجميل اللبناني بسام فتوح. ونشرت عبر “إنستغرام” صوراً بعدسة اللبناني محمد سيف.

ورجّح المتابعون أن تكون لوهان قد تواجدت مع زوجها العربي، بدر شماس في لبنان هذه المرة، للاستمتاع بوقتهما بعد أشهر من إعلان زواجهما رسمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت ليندسي لوهان شاركت المتابعين خبر زواجها، هي والخبير المالي العربي بدر شماس، بعد خطوبة استمرّت 8 أشهر.

ونشرت صورة لهما، وأرفقتها بتعليق: “أنا أسعد امرأة في العالم. عندما وجدتني، كنت تعلم أنني أبحث عن السعادة والرحمة في الوقت نفسه. أنا مذهولة من كونك زوجي. أنت كلّ شيء في حياتي. كل امرأة تستحق هذا الشعور”.