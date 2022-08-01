هل بدأت نهاية عصر مؤسّسي شركات التكنولوجيا الكبرى؟

‏بدأ مؤسّسو شركات ال #تكنولوجيا الكبرى، مثل “ #تويتر ” و” #أمازون ” و” #مايكروسوفت ” ‏وغيرها، التخفّف من مهامهم، إذ إنّ معظمهم لم يعودوا بالضرورة مهيمنين، فمنهم ‏من استقال أو بدأ بتقاسم السّلطة مع الآخرين، أو ربما تمّ طرده في بعض ‏الحالات. ‏

خلال هذا الأسبوع وحده، تنحّى مؤسّس شركة “تويتر” جاك دوروسي عن منصب ‏الرئيس التنفيذيّ، وأصبح مؤسس شركة “سايلز فورس” مارك بينيوف مديراً ‏تنفيذياً مشاركاً. ‏

وفي ما يأتي، نذكر بعض المؤسّسين الّذين تنحّوا عن مناصبهم أو أصبحوا مدراء ‏مشاركين:‏

في شهر تموز من العام 2021، سلّم جيف بيزوس رسمياً منصب الرئيس ‏التنفيذي لشركة “أمازون” إلى رئيس خدمات “ويب أمازون” السابق آندي غاسي. ‏

وتمّ تسليم تيم كوك إدارة شركة “أبل” موقتاً في العام 2009 بينما خضع ستيف ‏جوبز للعلاج الطبي. وعاد جوبز لمزاولة دوره في الشركة، لكنه عيّن كوك رئيساً ‏تنفيذياً في العام 2011. ‏

كذلك أعلن مؤسّس الشركة المالكة لـ” #تيك توك ” زانغ يمينغ أنه سيتنحّى من منصبه ‏كرئيس تنفيذيّ للشركة في شهر أيار.

في شهر آب من العام 2015، انتقل مؤسّسا شركة “ #غوغل ” “لاري بياج” ‏و”سيرغي برين” للإشراف على شركة “ألفابيت” وهي الشركة المالكة لـ”غوغل”. ‏

إلى ذلك، أعلن مؤسّسا تطبيق “ #إنستغرام ” في أيلول من العام 2018 ‏تنحّيهما بعد خلافات كبيرة مع شركة “ #فايسبوك ” ومديرها مارك زوكربيرغ. ‏

وحصل رحيل مؤسّس شركة “مايكروسوفت” بيل غايتس على مراحل عدّة، حين ‏تنحّى أوّلاً عن منصب الرئيس التنفيذيّ في العام 2000، قبل أن يستقيل من منصبه في ‏مجلس الإدارة العام الماضي. ‏

وانضمّ تيد ساراندوس إلى مؤسّس شركة “نتفليكس” “ريد هاستينغز” كرئيس تنفيذيّ ‏مشارك للشركة. ‏

في المقابل، أعلن جاك دورسي نهار الإثنين أنّه سيغادر شركة “تويتر”. ‏

والخلاصة أنّ من الواضح أن شركات التكنولوجيا يُمكنها التطوّر من دون ‏مؤسّسيها.‏

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