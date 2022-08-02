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أنباء عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية بطائرة مسيرة


قُتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية داخل أفغانستان، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

ويعتقد أن الظواهري قتل في غارة بطائرة مسيرة نُفذت يوم الأحد.

ولم يصدر تأكيد رسمي، ولكن البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعطي تفاصيل عن عملية داخل أفغانستان خلال الساعات المقبلة.

وكان الظواهري، الذي ساعد في تأسيس جماعة الجهاد المصرية، تولى قيادة القاعدة في أعقاب مقتل أسامة بن لادن على أيدي قوات أمريكية في الثاني من مايو/ أيار 2011.

BBC News

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