أوكرانيا.. انطلاق أول شحنة حبوب من ميناء أوديسا باتجاه تركيا

انطلقت أول شحنة حبوب أوكرانية من ميناء أوديسا البحري جنوب أوكرانيا، باتجاه تركيا، وفق الاتفاق الذي توصل اليه الجانبين الروسي والأوكراني في مدينة اسطنبول الشهر الماضي، والذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بعد توقف دام لنحو نصف عام.

توقفت أوكرانيا عن تصدير منتجاتها الزراعية الى الأسواق العالمية، وعلى رأسها القمح وزيت الذرة، جرّاء الحرب والحصار الذي تفرضه روسيا عليها منذ أواخر شباط الماضي، ما تسبب بارتفاع أسعار تلك المحاصيل بشكل كبير وإحداث أزمة عالمية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين (1 آب 2022)، في بيان أن “أول شحنة حبوب أوكرانية ستغادر ميناء أوديسا في أوكرانيا صباح الاثنين عند الساعة 05,30 بتوقيت غرينتش”.

وأوضحت ان “سفينة الشحن رازوني التي ترفع سيراليون محملة الذرة ستغادر مرفأ أوديسا عند الساعة 08,30 (الساعة 05,30 بتوقيت غرينيتش)”.

وأضافت الوزارة التركية أن شحنات أخرى ستلي مع احترام “الممر (البحري) والإجراءات المتفق عليها”.

ويهدف الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية والموقّع في اسطنبول في 22 تموز 2022، إلى التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي ادت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار في بعض من أفقر دول العالم.

وذكر موقع “مارين ترافيك” الذي يمسح بتقفي تحركات السفن، أن باخرة رازوني لا تزال على رصيف مرفأ أوديسا الأوكراني الاثنين عند الساعة الخامسة صباحا وقد ابلغت السلطات عند الساعة 04,30 ت غ أنها ستبحر.

وبنيت سفنية رازوني العام 1996 ويبلغ طولها 186 مترا وعرضها 25 مترا وهي قادرة على حمل 30 ألف طن.

ودشن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، الأربعاء الماضي، في اسطنبول بموجب الاتفاق الموقع الذي ضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا فضلاً عن تركيا والأمم المتحدة.

ويسجل المركز السفن التجارية المشاركة في نقل الحبوب ويتتبعها عبر الاتنترت والأقمار الاصطناعية ويشرف على تفتيشها لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية ولدى وصولها إلى المرافئ التركية.

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