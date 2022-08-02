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إنشاء رقم إحصائي خاص بطلبة السادس الإعدادي للدراسة الخارجية في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، إنشاء رقم إحصائي خاص بطلبة الدراسة الخارجية لإشراكهم في الأسئلة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “مديرية التلفزيون التربوي، قامت بإنشاء رقم (إحصائي) خاص بطلبة الدراسة الخارجية / الصف السادس الإعدادي بفروعه كافة”.

وأضافت أن “الهدف من هذه الخطوة هو إشراكهم في تجربة (الأسئلة الإلكترونية) التي تعدها المديرية للتلاميذ والطلبة؛ لمساعدتهم في التواصل بشكل أكبر مع الأساتذة المختصين ومراجعة موادهم العلمية” .

وأشارت وزارة التربية، إلى أنها “تسعى دائماً إلى تقديم خدمات تعليمية فاعلة لأبنائها الطلبة تحقيقا للتفوق والنجاح”.

أدناه الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة :

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