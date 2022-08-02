توضيح من المحكمة الاتحادية بشأن عودة النواب الصدريين المستقيلين للبرلمان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن عودة النواب الصدريين المستقيلين الى البرلمان.

وذكر المكتب الاعلامي للمحكمة في بيان أن “عدداً من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً للمحكمة الاتحادية العليا بإمكانية عودة النواب المستقيلين الى مجلس النواب, وهذا الخبر عار عن الصحة”.

وأكدت المحكمة أنها “لم تصرح بشأن هذا الموضوع ولم تصدر اي بيان يخص الموضوع”.

وتناقلت عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي خبراً نقلاً عن المحكمة الاتحادية العليا بإمكانية عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين للبرلمان من خلال تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 ثالثا من الدستور، لان الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان.

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