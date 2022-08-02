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رئيس إقليم كوردستان لحكومة وشعب الامارات: قلوبنا معكم

رئيس إقليم كوردستان لحكومة وشعب الامارات: قلوبنا معكم

قدّم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، تعازيه ومواساته للحكومة والشعب الاماراتيين بضحايا السيول التي اجتاحت بعض مناطق البلاد ، وخلفت ضحايا.

نيجيرفان بارزاني ، قال على حسابه في تويتر : ” في هذا الوقت العصيب، أشارك الاخوة في دولة الإمارات العربية الشقيقة قيادةً وحكومة وشعباً وعوائل الضحايا مصابهم الأليم جراء السيول التي اجتاحت بعض مناطق البلاد”.

مضيفاً ” وإذ أعرب لهم عن خالص التعازي والمواساة، اتمنى الشفاء العاجل للجرحی.”

وختم “قلوبنا معكم”.

هذا وكانت دولة الإمارات قد شهدت أمطارا كثيفة تسببت في حدوث سيول وفياضانات في عدة مناطق مخلفة عدداً من الضحايا.

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