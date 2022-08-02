رائد فهمي يلتقي بوفد قيادي من حزب الداعي

التقى الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، امس الاثنين، الأمين العام لحزب الداعي السيد سعد جاسم التميمي والوفد المرافق له، في مقر الحزب في بغداد

وتناول الجانبان أوضاع البلد والاحداث المتصاعدة والازمة التي انتجتها القوى المتنفذة من خلال التمسك بنهج المحاصصة، وضرورة التخلص من هذا النهج والذهاب الى الحلول التي ضمنها الدستور، وتمثل ارادة المواطنين.

واستعرض الوفد الزائر رؤيتهم للأوضاع وخطابهم القريب للقوى المدنية ومشروعها السياسي.

وضم الوفد الزائر الى جانب الامين العام، مدير المكتب السياسي عبير المنشد ومدير مكتب العلاقات حيدر كريم الكناني وعضو مكتب العلاقات سميع عبد الرسول السعدي.

فيما كان بالاستقبال الى جانب الرفيق فهمي، الرفيق فاروق فياض عضو المكتب السياسي

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