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ظاهرة فرض الاتاوات تتفاقم في كركوك

ظاهرة فرض الاتاوات تتفاقم في كركوك

لا يزال أصحاب المحال التجارية في السوق الكبير وسوق خان التمر بمحافظة كركوك، يشتكون من فرض الرسوم والاتاوات عليهم.

وقال الناشط في المجتمع المدني بمدينة كركوك، آدم جمعة، في تصريح: “مجدداً بدأ فرض الرسوم والاتاوات على اصحاب المحال التجارية في محافظة كركوك، وهذه المرة بإسم شركة تسمى (شركة بابل)، بحجة حماية هذه المحلات”.

وأضاف “قدمنا شكاوى من الآتاوات التي كانت تفرض على بائعي الفواكه والخضروات في شوارع كركوك، وتم ايقافها، ولكن فيما يتعلق بعلوة خان التمر والسوق الكبير، لا تزال مستمرة، حيث يتم فرض إتاوات على اصحاب المحال وبائعي الفواكه، وانا بنفسي شاهدت ولمرات عدة وجود مفارز تقوم بفرض مبالغ جباية إجبارية عليهم”.

مشيرا الى ان “اصحاب المحال التجارية في السوق الكبير يدفعون 25 أو 30 ألف دينار شهريا، لهذه الجهات تحت غطاء الحراسة الليلية، وحماية محلاتهم”.

يذكر أن الذين يقومون بفرض الاتاوات على مواطني كركوك مرتبطين بالفصائل المسلحة التابعة لميليشيات الحشد الشعبي والتي دخلت الى المدينة بعد خيانة 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017.

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