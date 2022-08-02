لجنة الاعتصام في البرلمان تغلق القاعة “الدستورية” وأعداد المعتصمين تقدر بـ10 آلاف

قامت اللجنةً التنسيقية للاعتصام في مجلس النواب العراقي يوم الاثنين، بحظر الدخول الى بعض الأماكن في المبنى.

وذكر مراسلنا ان اللجنةً التنسيقية للاعتصام قامت بإغلاق القاعة التي يتم فيها عقد جلسات مجلس النواب وإغلاق الممرات التي تؤدي الى مكاتب اللجان والكتل النيابية والقاعة الدستورية.

واضاف ان اللجنة تركت القاعة الكبرى مفتوحة أمام المعتصمين والزائرين الى البرلمان.

واشار مراسلنا إلى أن الوضع في المنطقة الخضراء مستقر ويصل عدد الموجودين إلى 10 آلاف شخص داخل وخارج مبنى البرلمان.

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