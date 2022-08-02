وكالة أميركية: ضعف تردي أرصفة ميناء البصرة يُضعف الإيرادات النفطية

ترجمة: حامد احمد

أفادت وكالة أميركية بأن ضعف القدرة الاستيعابية لأرصفة تحميل ميناء البصرة وتهالك الانابيب يحول دون جني العراق المزيد من الأموال عبر تصدير النفط بالتزامن مع زيادة أسعاره، وكشفت انتفاخات ظهرت خلال الأشهر الأخيرة عند نهايات الخطوط، عن مخاوف من انفجارها والتسبب بكارثة بيئية في البحر.

ونقل تقرير لوكالة (بلاتس) الأميركية للطاقة وترجمته (المدى)، عن مسؤولين عراقيين قولهم ان “فرص زيادة كميات النفط الخام الذي يتم ضخه في منشآت منصات تحميل ارصفة ميناء البصرة على المدى القريب تبدو قاتمة”.

وأضاف التقرير، أن “ذلك يحول دون تحقيق أية منفعة مكتسبة للبلد من زيادة الإنتاج وسط تصاعد أسعار النفط”.

وأشار، إلى أن “انابيب الضخ القديمة المتهالكة التي تربط ما بين المحطة وارصفة التحميل تشكل خطراً كبيراً من احتمال حدوث كارثة بيئية”.

وأكد التقرير، أن “مؤشر وكالة (بلاتس) لحركة السلع في السوق العالمية وكميات شحن النفط من البلدان الاعضاء المنتجة للنفط لمنظمة أوبك بلاص، أظهر أن كميات النفط الخام التي أنتجها العراق في شهر حزيران بلغت معدل 4.38 مليون برميل باليوم بضمنها كميات النفط المنتجة من حقول إقليم كردستان”.

ولفت، إلى أن “هذه الكمية أكثر بقليل من كميات النفط المنتج لشهر آذار والتي بلغت بحدود 4.34 مليون برميل باليوم”.

وشدد التقرير، على أن “منفذ العراق الجنوبي لتصدير النفط غالباً ما كان ينظر إليه بأنه المنفذ الضيق والمعيق الذي لا يتناسب والكميات الكبيرة التي تنتجها البلاد من النفط الخام”. وأورد، ان “معلومات وزارة النفط العراقية أكدت أن صادرات النفط من ميناء البصرة للفترة من آذار الى حزيران بلغت معدل 3.231 مليون برميل باليوم”.

ونوه التقرير، إلى أن “هذه الكمية تتساوى تقريبا مع معدلات تصدير النفط لشهر نيسان عام 2020 البالغة 3.351 مليون برميل باليوم عندما تخلت (أوبك) وحلفاؤها عن سقوف حصص الإنتاج لفترة محدودة بسبب خلاف حول ستراتيجية الإنتاج وسط تفشي جائحة كورونا والسماح للبلدان المنتجة بضخ الكمية التي تريدها”. وذهب، إلى أن “تدفق النفط عند ميناء البصرة يتعرض لإعاقة بسبب سوء حالة خطين بحريين يغذيان ارصفة الضخ عند المحطة”.

إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة على الوضع، ان “انتفاخات ظهرت خلال الأشهر الأخيرة عند نهايات هذه الخطوط، وان هناك مخاوف من احتمالية انفجارها وتتسبب بكارثة بيئية بتسرب النفط في البحر”.

ويواصل التقرير، أن “بيانات مؤشر وكالة (بلاتس) لحركة الشحن اليومي تقول إن هذا الامر اجبر شركة نفط البصرة على تقليل معدلات الضخ لأرصفة التحميل بنسبة 25% أي بمعدل ضخ 54 ألف برميل بالساعة عن المعدلات السابقة للضخ والتي كانت بحدود 70 ألف برميل بالساعة”.

وأردف، أن “انابيب الضخ البحرية كان قد تم نصبها في أواخر سبعينيات القرن الماضي وكانت على أمل ان تستبدل منذ عقود، رغم ذلك فانه لم يتم تنفيذ أية اعمال استبدال او صيانة لمشاكل متعلقة بالتمويل ومشاكل سياسية فضلا عن معوقات أخرى”.

وتحدث التقرير، عن “إضافة أربعة مراسي أحادية لدعم وتكملة هذه الخطوط البحرية مما زاد من تدفق النفط فيها بما يعوض الهبوط الحاصل في محطات الضخ بنسبة قليلة”.

من جانبه، يقول نائب مدير شركة سومو لتسويق النفط علي الشطري، ان “مسؤولين عراقيين يأملون بوصول طاقة صادرات النفط من ميناء البصرة الى 3.35 مليون برميل في اليوم بحلول شهر أيلول”.

وأضاف الشطري، “فيما يتعلق بالوقت الراهن، مع الاخذ بنظر الاعتبار ليس فقط محدوديات طاقة التصدير بل أيضا أنشطة عمليات إعادة التأهيل التي قد تسبب توقفات في بعض الاحيان، فان هذا ما نتوقع ان يمكننا تحقيقه”.

وأشار الشطري، إلى “إمكانية تحقيق رقم اعلى من ذلك، ولكنني أتحفظ بعض الشيء عن هذا الاحتمال لحين ما أرى خطط لتطوير منشآت التصدير تجري على قدم وساق”.

ومضى الشطري، إلى أن “شركة سومو تتوقع ان تكون كمية شحنات فئة خام البصرة الثقيل الى 1.1 مليون برميل باليوم في تموز وخام البصرة المتوسط 2.2 مليون برميل باليوم”.

وأوضح التقرير، أن “تحليلات وكالة (بلاتس) تشير الى ان كميات النفط المصدرة ستكون محددة عند ذلك المعدل الأقصى لبقية أشهر السنة مع بقاء كميات الإنتاج عند 4.54 مليون برميل باليوم”.

ولفت، إلى “وجود مخاوف من تدني كميات التجهيز ناجمة عن اعمال الصيانة والتأهيل لمنشآت الضخ أو لأسباب متعلقة بعدم الاستقرار الأمني والسياسي”.

ويواصل التقرير، أن “البيئة الحالية لارتفاع أسعار النفط هي فرصة للعراق بان يضمن تخصيص الأموال المطلوبة لاستبدال انابيب الشحن البحرية المتهالكة والتي قد يستغرق استبدالها فترة سنتين من تاريخ توقيع العقد، استنادا لأشخاص درسوا مشروع تطوير وتأهيل محطة الضخ”.

ومضى التقرير، إلى أن “ذلك من شأنه ان يزيد من سعة طاقة محطة ميناء البصرة للتصدير بحدود 700 ألف الى مليوني برميل باليوم بالإضافة الى 4 ارصفة أحادية للتحميل بطاقة 2.2 مليون برميل باليوم”.

عن: وكالة (بلاتس)

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