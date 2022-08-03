أبوذيات ودارمي
د. حسن كاظم محمد
اِلما يِسْوَه تَعَب عوفه وِشُمْرَه
اِلْسَجيَّه الْمُتعِبَه بِالفِطْره شَمْرَه
الِجَاهِـل لاَ تْعـوفهَ وْلَتقَ شُمْـرَه (تخدعه)
وْحـاوِل تِصْلَحَه بْكُـل أرْيَحِـيّـه
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إگْعِـد عَـلْ حَصير وْعَـلَه فِـجَّـه
وْلَا تِحْچِي غَـلَطْ وَقْـوال فَـجَّـه
شاطر صِير روج الْماي فِجَّه
وْراوي الْخَلَگ ضَرباتَك قَـويّه
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صلّي عَـلْ نَبي وِلْيوم جُـمْعـه
وِدْعي لِخْوِتَّـك وِلْگَعْدَه جَمْعَه
حِبْ لِيَّه وِلَك وِطْرَحْ وَجِمعه
وْكلنه نِحتمي بْـرب الـبريّـه
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صارت ثورتـك يَحْسين عِـبْـرَه
ما يِكْفِي اللَطُم وتُخْـنُگِ الْعَـبْـره
المُهِم إعْلَ السِراطِ بْـثِـقه عُـبْرَه
وِلَك شاهِـد إبِـن خَـيْـرِ الْـبَريّـه
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دارميّات
موشِ اْليَتِيمِ لْفُـگَـد، أمَّه وَبَـيَّه
بَسِ لْيَتيم لْخِسَر، عِلْمَه وْخَيَّه
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الْعِلِم يَرفع الناس، وْفَخْـره لْهَله
الجَهَـل يهدم أمجاد، وْبُگه بْجَهله
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حِلو رَصعه وشامه، ومَحله ضِحْكه
شكر للرب نطانه، وْنِعـمه خَـلْـگه
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شفت طاووس رافع، راسه مَغرور
رافع صوته عالي، وْغَـطّـه لِطيور
شِفت بعدين جانه، وْبي مُصـيـبه
خِـفَـت صوته بْألَم، وِالجِنِح مَكسور
وإلى اللقاء
أبوذيات ودارمي
أبوذيات ودارمي