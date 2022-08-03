أبوذيات ودارمي

د. حسن كاظم محمد

اِلما يِسْوَه تَعَب عوفه وِشُمْرَه

اِلْسَجيَّه الْمُتعِبَه بِالفِطْره شَمْرَه

الِجَاهِـل لاَ تْعـوفهَ وْلَتقَ شُمْـرَه (تخدعه)

وْحـاوِل تِصْلَحَه بْكُـل أرْيَحِـيّـه

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إگْعِـد عَـلْ حَصير وْعَـلَه فِـجَّـه

وْلَا تِحْچِي غَـلَطْ وَقْـوال فَـجَّـه

شاطر صِير روج الْماي فِجَّه

وْراوي الْخَلَگ ضَرباتَك قَـويّه

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صلّي عَـلْ نَبي وِلْيوم جُـمْعـه

وِدْعي لِخْوِتَّـك وِلْگَعْدَه جَمْعَه

حِبْ لِيَّه وِلَك وِطْرَحْ وَجِمعه

وْكلنه نِحتمي بْـرب الـبريّـه

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صارت ثورتـك يَحْسين عِـبْـرَه

ما يِكْفِي اللَطُم وتُخْـنُگِ الْعَـبْـره

المُهِم إعْلَ السِراطِ بْـثِـقه عُـبْرَه

وِلَك شاهِـد إبِـن خَـيْـرِ الْـبَريّـه

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دارميّات

موشِ اْليَتِيمِ لْفُـگَـد، أمَّه وَبَـيَّه

بَسِ لْيَتيم لْخِسَر، عِلْمَه وْخَيَّه

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الْعِلِم يَرفع الناس، وْفَخْـره لْهَله

الجَهَـل يهدم أمجاد، وْبُگه بْجَهله

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حِلو رَصعه وشامه، ومَحله ضِحْكه

شكر للرب نطانه، وْنِعـمه خَـلْـگه

***

شفت طاووس رافع، راسه مَغرور

رافع صوته عالي، وْغَـطّـه لِطيور

شِفت بعدين جانه، وْبي مُصـيـبه

خِـفَـت صوته بْألَم، وِالجِنِح مَكسور

وإلى اللقاء

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