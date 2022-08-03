استقطاع جديد ينتظر الموظفين

تحدثت وزارة التخطيط، أمس الثلاثاء، عن إنجاز أعمال منصة الرقم الوظيفي، وفيما حددت آلية الاستقطاع ومدتها من الراتب الاسمي أكدت أن الشروع بإطلاق المشروع يتوقف على إجراء واحد.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الرقم الوظيفي منصة الكترونية تتضمن بيانات تفصيلية عن موظفي الدولة العراقية كافة”، مبينا أن “وزارة التخطيط باشرت بانشاء المنصة من خلال قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2017 ولم يستكمل في تلك الفترة، وتم استكماله بداية عام 2021”.

وأشار، إلى “ادخال بيانات أكثر من 3 ملايين و250 ألف موظف حتى الآن”، موضحا أنه “ستكون هناك نسبة استقطاع 1 بالمئة من الراتب الاسمي للموظف ولمرة واحدة عند حصوله على الرقم الوظيفي، ويتم الاستقطاع مرة أخرى بنسبة 1 بالمئة، في حال حصول الموظف على درجة ترقية”.

وأضاف، أن “وزارة التخطيط أكملت عملها بمشروع الرقم الوظيفي وهو الآن بمراحله النهائية وإطلاق العمل بالمنصة وربطها بالرواتب يتوقف على صدور قرار من مجلس الوزراء”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط