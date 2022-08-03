“البطولة عراقية وليست محلية”.. البصرة ترفض تحويل تخصيصاتها المالية لخليجي 25

رفضت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، تحويل مجلس الوزراء تخصيصاتها المالية إلى بطولة خليجي 25، عادة هذا الإجراء أنه سيربك حركة الاعمار والخدمات في المحافظة.

وقال النائب الأول لمحافظ البصرة المهندس، محمد طاهر التميمي، في بيان إن “مبالغ البصرة (تخصيصاتها المالية) هي بحدود ترليون ومئتي مليار دينار وحال حولت هذه المبالغ لخطة خليجي 25 ، فمعناه توقف جميع المشاريع الخدمية لمحافظة البصرة”.

وأضاف التميمي أن “الحكومة المحلية أعدت خطة عمرانية وخدمية متكاملة لمحافظة البصرة، بالإضافة إلى اعداها خطة أخرى مماثلة لبطولة خليجي 25، ورفعتها الى وزارة التخطيط”، مبيناً أن “المحافظة كانت قد طالبت بوقت سابق الحكومة الاتحادية بتخصيص موازنة لبطولة خليجي 25”.

وتابع التميمي أن “الحكومة المحلية في البصرة تفاجأت بقرار مجلس رئاسة الوزراء بتحويل التخصيصات المالية الخاصة لخطة المحافظة إلى بطولة خليجي 25، وتحويل جزء من مبالغ الموازنة التشغيلية الى وزارة الشباب والرياضة”، مؤكداً “رفض الحكومة المحلية لهذا القرار”.

ولفت نائب المحافظ ، إلى أن “المحافظة لديها مشاريع حيوية مهمة وكثيرة تخص البنى التحتية ، وهناك مناطق جديدة وزعت فيها الأراضي السكنية وتحتاج الى الخدمات ، بالإضافة الى المشاريع المستمرة ، وهذا اجراء سيربك حركة الاعمار والخدمات في البصرة”، داعياً مجلس الوزراء الى “إعادة النظر بهذا القرار، وتخصيص موازنة خاصة لخليجي 25 باعتبار ان” خليجي 25 لا يختصر على البصرة فحسب بل يخص عموم العراق”.