الخزرجي يحذر من استمرار نهج الفاسد في محافظة بغداد

بغداد/

حذر عضو مجلس النواب، مهند الخزرجي، اليوم الاربعاء، من استمرار نهج الفاسد في محافظة بغداد.

وقال الخزرجي في بيان، إننا “نحذر من استمرار نهج الفاسد المستشري في مفاصل محافظة بغداد التي باتت عبئاً ثقيلاً امام امكانية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل ما تعانيه العاصمة من تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة”.

واضاف انه “سيتابع عن كثب مع الجهات المختصة ملفات الفساد والمتورطين فيها لاسيما وان محافظة بغداد تعاني من تركة المشاريع المتلكئة ذات الصفقات المشبوهة لتغيب الخدمات الاساسية التي يترقبها المواطن”.

ولبن الخزرجي ان “سوء الادارة في محافظة بغداد القى بضلاله على كافة المستويات وتسبب بتفشي الفساد”، داعيا “مجلس النواب الى اخذ دوره واحداث تغيير حقيقي لصالح خدمة المواطن وانهاء مخاطر الفساد والفشل الاداري”.

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