الرافدين يفتتح فرعاً له في إقليم كوردستان ويقرر شمول السكان بالقروض والسلف

اعلن عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية بريار رشيد، يوم الأربعاء، موافقة مصرف الرافدين بفتح فرع له في إقليم كوردستان لشمول السكان في القروض والسلف التي يمنحها للمواطنين العراقيين كافة.

وعقد رشيد مؤتمراً صحفياً عقب اجتماع جمعه مع غرفة تجارة السليمانية قال فيه، “نهنئ غرفة تجارة وصناعة السليمانية على تصنيفها أكثر غرف التجارة نشاطا في العراق وحصولها على جائزة فخرية”.

وأشار إلى أن الغرفة عملت بجد لخلق فرص عمل للشباب في القطاعين العام والخاص، من خلال إنشاء مناطق صناعية، ومن المهم جدا توفير الكهرباء لتلك المناطق.

كما استطرد النائب بالقول، انه من المهم جدا إطلاق قروض صناعية وسكنية في اقليم كوردستان، مضيفا “لقد تحدثنا مع مصرف الرافدين ووافقوا على فتح فرع في اقليم كوردستان لتقديم قروض صناعية وسكنية للمواطنين في كوردستان اسوة بباقي المواطنين في وسط وجنوب البلاد”.

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