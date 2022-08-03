القيادة الوطنية للتغيير تطرح خارطة طريق المرحلة الانتقالية

القيادة الوطنية للتغيير

خارطة طريق المرحلة الانتقالية

مما لاشك فيه أن الإرادة الجماهيرية عبرت منذ ثورة تشرين 2019 وحتى ثورة عاشوراء 2022 عن رغبتها الأكيدة لتغيير النظام وكتابة دستور جديد يتوافق ومبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية ويشرع لنظام سياسي قائم على الوطنية ويرفض المحاصصة والطائفية وتقسيم المناصب.

إلا إن هذه الرغبة مازالت تصطدم بمعوقات كبيرة سواء أكانت:

داخلية ؛ بسبب التقسيم المكوناتي الذي سارت عليه العملية السياسية خلال ال19عاما الماضية وعدم رغبة الشركاء السياسيين في تغيير جذري من دون توافق على وضع الأسس التي تكفل المساواة في الحقوق والواجبات.

أو خارجية ؛ بسبب دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة لآليات النظام الحالي في انتاج حكومات تعتمد على مشاركة جميع المكونات وعدم رغبتها في تغيير جذري قد يؤدي إلى تقسيم العراق أو حرب أهلية طاحنة أو عودة الدكتاتورية.

ولذا أصبح لزاما علينا وبسبب الواقع المرير والتحديات الكبيرة والعقبات التي ذكرناها فضلا عما آلت إليه الأحداث المتسارعة والتي قد تذهب بنا إلى الفوضى أو العنف والاقتتال أصبح لزاما أن نضع خارطة طريق يساهم فيها الجميع من أجل تحقيق تطلعات الجماهير ومطالبهم من خلال مرحلة انتقالية وفق ما يأتي:

أولا.. المشاركون في بلورة ورسم خارطة الطريق

١.. القوى الوطنية التي لم تشارك في الانتخابات.

2.. القوى التشرينية.

3.. القوى الممثلة في البرلمان.

4.. القوى المنسحبة من البرلمان.

5..ممثلين عن النقابات والاتحادات.

6.. ممثلين عن العشائر والقبائل العراقية.

ثانيا.. المراقبون

1.. ممثل الأمم المتحدة.

2.. سفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيران وتركيا.

3.. ممثل الجامعة العربية

4.. ممثل المرجعية.

5.. رؤساء الجامعات.

6.. شخصيات عامة مؤثرة في الرأي العام.

ثالثا.. مبادئ وأسس المرحلة الانتقالية

1.. الشعب مصدر السلطات.

2.. إصلاح القضاء.

3.. إنهاء المحاصصة.

4.. مكافحة الفساد.

5.. حل المليشيات وسحب السلاح.

6.. مأسسة الأمن والدفاع وفق المعايير المهنية.

7.. وضع استراتيجية مالية واقتصادية.

8.. محاكمة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين في ٢٠١٩ ومابعدها.

رابعا.. الخطوات المقترحة

الخطوة الأولى 6 أشهر

1.. الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية من الأكاديميين من خارج مجلس النواب بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

2.. تعديل قانون الانتخابات بما يضمن حقوق تشكيل حكومة الأغلبية من الكتلة الفائزة وحقوق المعارضة في تنفيذ مهامها.

3.. مراجعة قرار الثلث المعطل.

4.. تفعيل قانون الأحزاب.

5.. الاتفاق على البدء بإجراء التعديلات الدستورية وفق جدول زمني محدد.

الخطوة الثانية 4 أشهر

1.. حل مجلس النواب وفق الدستور.

2.. الإعداد لانتخابات مبكرة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الحل.

الخطوة الثالثة 3أشهر

1.. تشكيل حكومة أغلبية من الكتلة الفائزة والمتحالفين معها.

2.. عرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي.

عاش العراق حرا كريما منتصرا

القيادة الوطنية للتغيير

٢ آب 2022

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