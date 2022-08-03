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تصحيح خطأ في مستحقات الرعاية الاجتماعية

صححت وزارة العمل، أمس الثلاثاء، خللا فنيا في رواتب الاعانة الاجتماعية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “النظام الالكتروني الخاص بدفع مبالغ الاعانة الاجتماعية عبر البطاقة الالكتروني قد تعرض إلى خلل فني”.

وأضاف البيان، أن “الخلل حصل بسبب تزامن إطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية مع رواتب مؤسسات أخرى”.

وأشار، إلى “إعادة المبلغ المستقطع خطأ من قبل المصرف الى بطاقات المستفيدين”، داعياً إلى “”استلام مبالغ الاعانة من الفروع الرئيسية لمصارف الرافدين تجنبا لدفع اية مبالغ اضافية عند استلام الاعانة”.

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