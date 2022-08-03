ذي قار: تصاعد حدة الإصابات بالفايروسات رغم الإجراءات الاحترازية

ذي قار/ حسين العامل

كشفت دائرة صحة ذي قار عن تسجل 27 حالة وفاة و117 حالة اصابة بالحمى النزفية، وفيما اشارت الى تسجيل 50 حالة اصابة مؤكدة بالكوليرا، إضافة إلى عشرات الإصابات الجديدة بفايروس كورونا خلال اليومين الماضيين.

وكانت المؤسسات الصحية في ذي قار قد تحدثت في (30 حزيران 2022) عن تسجيل 6 حالات اصابة مؤكدة بالكوليرا وعدد آخر من حالات الاشتباه، فيما اشارت الى 87 اصابة و20 حالة وفاة بالحمى النزفية، محذرة في الوقت نفسه من تفاقم مخاطر الاصابة بالأمراض الانتقالية بسبب شح وتلوث المياه. وقال مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار حسين رياض في حديث مع (المدى)، إن “المحافظة سجلت 117 حالة اصابة بالحمى النزفية و27 حالة وفاة”، وتحدث، عن “6 حالات مشتبه بها”.

وأشار، إلى “تسجيل 50 حالة اصابة مؤكدة بالكوليرا منذ بداية تموز 2022 ولم نسجل اية حالة وفاة بالوباء لغاية الوقت الحالي”.

وعن حجم الاصابات بالموجة الوبائية الجديدة لمرض كورونا قال مدير قسم الصحة العامة ان “المؤسسات الصحية سجلت خلال اليومين المنصرمين نحو 114 حالة اصابة بالموجة الوبائية الجديدة من كورونا”، مؤكدا “دخول الموجة الوبائية الجديدة منذ اسبوعين الى محافظة ذي قار”.

واكد رياض ان “دائرة الصحة خصصت مستشفى الحسين التعليمي ليكون مستشفى وبائي يستقبل المرضى المصابين بالحمى النزفية والكوليرا وكورونا”، منوها الى “إطلاق حملات توعوية للوقاية من هذه الفايروسات”.

وشدد، على “ضرورة التباعد الاجتماعي وعدم الجلوس في الاماكن المكتظة والمغلقة والتقيد بارتداء الكمامات والكفوف للوقاية من كورونا”.

داعيا المرضى الذين “تظهر عليهم حالات الاسهال والغثيان الى مراجعة المستشفى بالسرعة الممكنة كون تلك الاعراض من أبرز علامات الاصابة بالكوليرا”.

وفي حالة التأكد من الإصابة بالكوليرا، يقول رياض، إن “فريقاً صحياً يتوجه لفحص بقية افراد عائلة المصاب والاشخاص الذين يستخدمون نفس مصدر المياه”.

وأردف رياض، أن “أبرز الشرائح المعرضة للإصابة بالحمى النزفية هما شريحتي القصابين وربات البيوت اللواتي يتعاملن مع اللحوم الطازجة”، ونصح بـ “اتخاذ الاحتياطات المطلوبة عند التعامل مع اللحوم من خلال لبس الكفوف وتجنب وصول المياه المستخدمة في غسل اللحوم الى الفم او العين”.

وشدد أيضاً، على أهمية “تجميد اللحوم لمدة 6 ساعات قبل استخدامها لتجنب العدوى بالحمى النزفية”. وكان مدير قسم الصحة العامة قد كشف في وقت سابق ارتفاع معدلات التلوث في مياه الشرب، مبينا ان 98 بالمئة من مجمعات الإسالة تضخ مياها غير صالحة للشرب وتتطلب إدامتها وتبديلها واستحداث مجمعات جديدة لتغطية التوسع السكاني.

من جانبه، حذر مدير شعبة السيطرة على الأمراض الانتقالية في دائرة صحة ذي قار حيدر علي حنتوش من “مخاطر المياه الملوثة في شبكة مياه الشرب”.

وأكد حنتوش في حديث سابق مع (المدى)، أن ” أكثر من 90 بالمئة من الفحوصات المختبرية التي اجريت على مياه الشبكة اثبتت فشلها وهذا ما يفاقم مخاطر انتقال المرض”. ونصح المواطنين بـ “البحث عن مصدر آمن للمياه”.

وأورد حنتوش، أن “شحة المياه واحد من الاسباب الرئيسة في انتشار الامراض والاوبئة”، مبينا ان “مياه الانهار ملوثة بصورة كبيرة نتيجة رمي المياه الثقيلة ومخلفات الصرف الصحي ومياه المجاري فيها من دون معالجة”، مؤكدا ان “شحة المياه في الانهار فاقمت من مخاطر التلوث وارتفاع معدلات الملوحة”.

وكان مدير مركز شرطة حماية البيئة في محافظة ذي قار العميد رشيد عبيد، قد كشف مطلع العام الجاري عن تهديد يستهدف التنويع الاحيائي في نهر الفرات ناجم عن رمي مياه محطات الصرف الصحي دون معالجة في النهر المذكور ما يهدد التنويع الاحيائي، مؤكدا في تصريحات صحفية رفع أكثر من دعوى قضائية لمقاضاة الدوائر المعنية.وكانت الحكومة المحلية في ذي قار قد اعلنت في وقت سابق عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة مرض الحمى النزفية برئاسة معاون المحافظ عباس الخزاعي ودوائر البيطرة والزراعة والبلديات والصحة والبيئة وقيادة الشرطة وتخصيص ردهة عزل متكاملة للمرضى المصابين في مستشفى الحسين التعليمي، ودعت وزارة الزراعة لدعم جهود المحافظة في مكافحة حشرة القراد وذلك عبر توفير كميات كافية من مادة (الدلتا مثرين) الداخلة في مكافحة الحشرة، كون توفير واستيراد المواد الداخلة في مكافحة هذه الحشرة هو من الصلاحيات الحصرية بوزارة الزراعة ولا يحق للحكومات المحلية استيرادها.

وكانت ادارة المستشفى البيطري في ذي قار أعلنت منتصف الشهر الحالي عن انطلاق حملة وقائية كبرى لمكافحة حشرة القراد الطفيلي الناقل لمرض الحمى النزفية في 20 وحدة ادارية تابعة للمحافظة، فيما بينت ان الحملة المدعومة من منظمة الصليب الاحمر الدولي تشارك فيها 42 فرقة بيطرية وفرق اخرى ساندة.

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