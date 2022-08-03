رئيس إقليم كوردستان يعلن تأييده لدعوة الكاظمي للحوار بين الأطراف العراقية

أعلن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء (2 آب 2022)، تأييده لدعوة الكاظمي إلى الحوار، بين الأطراف السياسية العراقية.

ونشر نيجيرفان بارزاني، على موقع على تويتر “في الوقت الذي نجدد دعوتنا لحوار عراقي اخوي شامل في اربيل، أؤكد دعمنا لدعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي للحوار بين الاطراف السياسية العراقية لإيجاد مخرج للأزمة الحالية والعمل معًا للوصول بالوطن الى بر الامان”.

واكد نيجيرفان بارزاني أن ” العراق بحاجة الى الحوار والتفاهم والمسؤولية المشتركة لإنقاذه”.

ودعا الكاظمي في وقت سابق، إلى عقد حوار وطني يشمل الجميع لإنهاء الجمود السياسي تصاعد التوتر إثر رفض مقتدى الصدر لاسم مرشح الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى شيعية مقربة من إيران، لرئاسة الوزراء.

ويعاني العراق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول أكتوبر2021، شللاً سياسياً تاماً ، ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.

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