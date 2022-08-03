رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ الإيزيديين بعيد أربعينية الصيف

وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء 2 آب/أغسطس 2022، تهنئة الى الأخوات والإخوة الإيزيديين بمناسبة حلول عيد أربعينية الصيف.

وقال رئيس الحكومة: «بمناسبة حلول عيد أربعينية الصيف، نتقدم بأحر التهاني وأزكى التبريكات إلى جميع الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم أجمع».

وأضاف مسرور بارزاني «لا يسعنا هنا إلّا أن نعبّر عن أطيب تمنياتنا للمحتفلين في هذا العيد بأجواء غامرة بالبهجة ومفعمة بالأمان والطمأنينة».

وتابع «نغتنم هذه المناسبة، لإعادة تأكيدنا على التزام حكومة إقليم كوردستان في بذل أقصى الجهود لتقديم كل ما يليق بأخواتنا وإخواننا الإيزيديين من خدمات، والتخفيف من معاناتهم، عيدكم مبارك مع دوام الأفراح والمسرّات».

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