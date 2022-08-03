رقي كركوك يسجل اعلى معدل إنتاج منذ سنوات .. و المزارعون يشكون تدني أسعاره

اكد اتحاد الجمعيات الفلاحية في كركوك، اليوم الأربعاء، أن انتاج الرقي للموسم الحالي سجل اعلى نسبة منذ عدة سنوات إلا أن تدني الأسعار “قتل فرحة المزارعين”.

وقال رئيس الاتحاد محمود العزي إن إنتاجية الرقي للموسم الحالي في عدة مناطق وخاصة قضاء الحويجة سجلت ارتفاعا بنسبة 70% عن المواسم الماضية بعد نجاح الخطة الصيفية بجميع مضامينها، مشيراً إلى أن رقي كركوك سجل حضورا بارزا من حيث الجودة والطعم.

واستدرك القول إن أسعار المنتج التي لا تتجاوز 200 دينار للكيلوغرام الواحد قتلت فرحة المزارعين و سببت إحباطا كبيرا لما تكبدوه من تكاليف لتأمين مستلزمات الزراعة من الاسمدة والمبيدات مقابل أسعار متدنية لم تغطي ما نفقه المزارعون طيلة موسم الاستزراع.

وأرجع العزي أسباب تدني الأسعار الى موسم الرقي ونضوج المحصول في وقت واحد وفي عدة محافظات رغم الاقبال الكبير على رقي كركوك من تجار المحافظات الوسطى والجنوبية ومراكز بيع الخضار في البلاد.

ودعا رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية إلى إستراتيجية اقتصادية عادلة تضمن للمزارع تأمين أرباح معيشية توازي الجهود، والمبالغ المالية التي تتطلبها الخطة الزراعية الصيفية مقابل أسعار معقولة تضمن لجميع طبقات المجتمع وخاصة أصحاب الدخل المحدود شراء المحصول .

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