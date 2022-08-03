شهر حزيران

قصيدة للشاعر الهنغاري غابور غاراي

ترجمة مهدي قاسم ــ جريدة صوت العراق

أعلم أنني سأموت في الغربة

هناك حتى الأشجار ليست مثلما هي هنا

لا توجد بذور بيلسان تزهر في الحقول

ولا شجرة أكاسيا تذرف دموعا

لا تجعلك رائحة القش المعتقة ثملا ،

الصيف لا يأتي مصطحبا بروقا

ليست بهذه الطريقة ترقص النجوم فوق الغيوم

ولا تُصاب المناظر بالدوّار من شدة زرقة السماء .

سأموت هنا أيضا : من روعة جمال

من أن بذور اللفت تتوهج ذهبية

و أن أوراق الأشجار خضراء تكاد تشتعل لهيبا تقريبا

و حتى للحجر رائحة عبقة أيضا

و كيف سنبلة القمح الخام تشمخ عالية

كأنما تولد عالما مهيبا ،

في مشهد هو وحده فقط يعثر على نفسه ،

الذي يتحد معه نهائيا وإلى الأبد .

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