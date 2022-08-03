صبا مبارك تروج لعرض “بنات عبد الرحمن” فى السعودية والكويت

“، من خلال حساب الانستجرام الخاص بها، وعلقت علي البوستر بـ “آمال عبدالرحمن .. اليوم لا تنسو مشاهدة فيلم بنات عبد الرحمن في دورالعرض السعودية والكويتية ابتداءً من 26 مايو. عم بستنا رأيكم بفارغ الصبر و متحمسة كتير اسمع منكم”.

فيلم بنات عبد الرحمن

وكانت قد حضرت النجمة صبا مبارك وفريق فيلم “بنات عبد الرحمن” لحفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، حيث من المقرر أن يعرض اليوم الفيلم ضمن فعاليات الافتتاح.

ومن المقرر أن يقدم المهرجان عروض برنامج ليالي عربية، ويُعرض بالبرنامج الفيلم المصري “برا المنهج” إخراج عمرو سلامة (مصر)، و”حدث فى 2 طلعت حرب” إخراج مجدي أحمد علي (مصر)، و”قوارير” إخراج نوره المولد ورغيد النهدي ورُبى خفاجي ونور الأمير وفاطمة الحازمي (السعودية)، و”النهارده يوم جميل” إخراج نيفين شلبي (مصر).

فيما يعرض المهرجان عرضين لأطفال المدارس، وهم أبطال إخراج مانويل كالفو (السعودية، إسبانيا)، وبرا المنهج إخراج عمرو سلامة (مصر)، وهو من بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها

تدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئا من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.